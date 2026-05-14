Corte del Santa realiza Mesa de Partes Itinerante y capacitaciones en el distrito de Yanac

Durante la jornada, se realizaron charlas sobre el consumo de alcohol y drogas. Fuente: difusión.

Durante la jornada, se realizaron charlas sobre el consumo de alcohol y drogas. Fuente: difusión.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La coordinación del programa Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia del Santa realizó una exitosa mesa de partes itinerante en el distrito coronguino de Yanac. Durante la jornada, se registraron 20 atenciones y se capacitó a 44 escolares de la Institución Educativa Pedro Pablo Atusparia.

Desde las 10 de la mañana hasta las tres de la tarde, el personal del Juzgado Mixto de Corongo, encabezado por el magistrado Ángel Henry Ampuero Ucañán, inició la atención a los usuarios. Los servidores absolvieron consultas en diversas especialidades, como civil, penal, laboral y contencioso-administrativo; además, brindaron información detallada sobre el estado de los procesos judiciales.

Paralelamente, en la referida institución educativa, el juez Ampuero Ucañán dictó la charla Causas del consumo de alcohol y drogas, y sus consecuencias en el grupo familiar a estudiantes del nivel secundario. Por su parte, su homólogo, el doctor James Anibal Vásquez Gonzáles, disertó ante los escolares de primaria acerca de los derechos del niño, niña y adolescente.

La capacitación también se extendió a los educadores del plantel, quienes recibieron orientación sobre los límites de la autoridad docente en el entorno escolar.