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‘Sábado Súper Star’ no va más en la televisión peruana tras casi dos meses al aire. En su última emisión, Ernesto Pimentel anunció el cierre del programa y agradeció a la audiencia que cada fin de semana acompañó este formato sabatino que mezcló música en vivo, parodias, retos de talento y comedia con invitados especiales, entre ellos figuras como Manolo Rojas.

Durante la despedida, el también conductor de ‘El Reventonazo de la Chola’ explicó los motivos de la decisión y compartió su entusiasmo por lo que viene en su carrera.

Ernesto Pimentel anuncia el fin de ‘Sábado Súper Star’

Al iniciar su mensaje, Ernesto Pimentel agradeció el respaldo del público que lo acompañó cada fin de semana. “Gracias a todos los que creyeron y me dieron la oportunidad, sábado a sábado, de siempre hacer algo diferente”, expresó con emoción.

El creador de La Chola Chabuca destacó además el esfuerzo constante de su equipo durante casi dos años en América TV, en un espacio que buscó innovar tras la emisión de 'El Reventonazo', programa que también conduce. “Desde hace casi más de un año y medio, dos años, venimos, después de ‘El Reventonazo’, haciendo distintos esfuerzos para acompañarlos: ‘Esta noche’, que fue un gran suceso; luego extendimos ‘La Alameda de la Chola’, luego hemos hecho este ‘Sábado Súper Star’”, indicó.

“Tengo que preparar el mejor circo del mundo”: Ernesto Pimentel revela por qué ‘Sábado Súper Star’ no va más

En esa línea, Ernesto Pimentel adelantó que concentrará sus energías en la temporada circense, una de las más esperadas del año en Perú, razón por la cual no podrá continuar con ‘Sábado Súper Star’ ni, aparentemente, con otro formato posterior a ‘El Reventonazo de la Chola’. “Les prometo que voy a hacer una pequeña pausa porque tengo que preparar el mejor circo del mundo, el circo más famoso del Perú: el ‘Circo de la Chola Chabuca’”, manifestó.

Finalmente, el presentador y cantante aseguró a su público que seguirá manteniendo el vínculo con ellos pese a la pausa televisiva. “Pero yo seguiré cargando energías para seguir acompañándolos”, sentenció, dejando abierta la expectativa de nuevos proyectos en el futuro.