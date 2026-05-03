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Actriz cómica ‘Chikipluna’ rompe en llanto al anunciar que regresará a la universidad: “Agradecida con Dios”

‘Chikipluna’, o conocida también como Katy Prado, asistió al programa de Ernesto Pimentel para participar en una serie de retos extremos.

'Chikipluna' también pertenece al programa 'El reventonazo de la chola' donde es una de sus figuras. Foto: Composición LR/América TV.
'Chikipluna' también pertenece al programa 'El reventonazo de la chola' donde es una de sus figuras. Foto: Composición LR/América TV.
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Chikipluna, o por su nombre real, Katy Prado, se presentó el sábado en el programa 'Sábado Súper Star', conducido por Ernesto Pimentel, donde se sometió a una serie de retos extremos con animales. Eso fue aprovechado para que el presentador de América TV revelara una infidencia sobre la popular actriz cómica.

Él contó que la artista decidió retomar sus estudios universitarios, lo cual fue confirmado por la propia Chikipluna, quien, al hacerlo oficial, rompió en llanto debido a que el público en el set la llenó de aplausos. “Agradecida con Dios”, declaró en un inicio.

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Chikipluna revela que volverá a la universidad

“Bueno, la verdad, estoy agradecida siempre con Dios, contigo (Ernesto Pimentel) que me das la oportunidad. Hoy en día, sí, como he estado comentando, vuelvo a la universidad si Dios me permite”, señaló Katy Prado entre lágrimas por esta nueva etapa en su vida personal.

Tras ello, el presentador Ernesto Pimentel no dudó en felicitarla y le dedicó un emotivo mensaje: “Yo hago esta mención importante porque estas son las mujeres a las que tenemos que agradecer. Yo siento que Cayetana tiene en ti a la mejor madre del mundo y yo creo que hoy por hoy tu presencia en el espectáculo valida que no hay barreras y que el cielo es el límite”, expresó, mientras la actriz cómica, de 35 años, escuchaba conmovida.

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Chikipluna ganó, junto a su hija, un viaje a Punta Cana todo pagado

Katy Prado, Chikipluna, y su hija perdieron en una competencia de baile ante la chica reality Allison Pastor y su hijo en el programa 'Mande quien mande'. El premio consistía en un viaje todo pagado por cuatro noches y cinco días a Punta Cana.

Sin embargo, en un gesto de solidaridad, la modelo decidió renunciar a su premio y entregárselo a la carismática actriz cómica, quien la viene pasando mal debido a sus disputas públicas con su expareja Chikiplun.

“Te agradezco infinitamente, muchas gracias, Allison”, decía Katy Prado mientras se daba un emotivo abrazo con Allison Pastor en señal de agradecimiento.  

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