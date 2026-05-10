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Korina Rivadeneira vuelve a sorprender por su vida personal. En medio de los rumores de su presunta separación de Mario Hart, la modelo venezolana compartió en sus redes sociales que, tras someterse a una revisión médica, deberá implementar un importante cambio en su vida.

El anuncio de la influencer llega poco después de que el piloto automovilístico rompiera el silencio en televisión sobre su matrimonio. Lejos de abordar las especulaciones sobre una ruptura o de mostrarse afectada por la situación mediática, Korina ha optado por centrarse en su salud.

“No es broma”: Korina Rivadeneira revela cambio en su salud tras examen

Mediante sus historias de Instagram, Korina Rivadeneira se sinceró con sus seguidores tras someterse recientemente a una revisión oftalmológica. “Les cuento que me recomendaron utilizar lentes luego de un examen que me hice de vista”, reveló la modelo.

La figura pública reconoció el impacto del paso del tiempo en su salud visual, aunque, lejos de mostrarse desalentada, optó por una actitud optimista. Rivadeneira destacó la satisfacción que le generó encontrar el modelo de gafas ideal, tras una hora de búsqueda. “O sea, no es broma que los años pasan, no pasan en vano. Me mandaron a usar lentes y me fui a buscar uno que vi que son hermosísimos…”, expresó con entusiasmo.

“Si me quieres hacer daño”: Korina Rivadeneira comparte potente mensaje en medio de rumores sobre Mario Hart

Más allá del cambio que decidió implementar en favor de su salud visual, Korina Rivadeneira recurrió a sus redes sociales para compartir cómo inició las celebraciones por el Día de la Madre junto a sus hijos, fruto de la relación con Mario Hart, quien no apareció en las imágenes. La modelo venezolana publicó, además, una imagen acompañada de un mensaje cargado de simbolismo: “Estoy tan protegido espiritualmente que si me quieres hacer daño, me preocupa más lo que te pase a ti después”.

Con esta reflexión, Rivadeneira dejó entrever que las críticas o comentarios negativos hacia su persona no logran afectarla, pues asegura sentirse respaldada por una fortaleza interior que la mantiene en paz frente a cualquier adversidad.