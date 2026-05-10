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Madgyel Ugaz orgullosa al compartir que su madre se graduará de una exigente carrera a los 70 años: "Es una mujer muy fuerte"

En el marco del Día de la Madre, la actriz Magdyel Ugaz habló con orgullo sobre el reto profesional que asumió su mamá, a quien recientemente le compró un departamento. "Yo no me imagino", admitió.

La actriz Magdyl Ugaz recientemente terminó con su novio y le compró un departamento a su madre.
La actriz Magdyl Ugaz recientemente terminó con su novio y le compró un departamento a su madre. | Foto: composición LR/Instagram
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En medio de un año de cambios personales, Magdyel Ugaz ha decidido compartir una noticia que la llena de orgullo. La actriz peruana, reconocida por su trayectoria en cine y series de televisión como ‘Al fondo hay sitio‘ y ‘Señora del destino’, reveló que su mamá está próxima a culminar una carrera profesional a los 70 años, un logro que destaca por ser inspirador y símbolo de su fortaleza.

La recordada intérprete de ‘Teresita Collazos’, que recientemente sorprendió al anunciar la compra de un departamento para su progenitora y también confirmó el fin de su relación sentimental, eligió el Día de la Madre en Perú como marco para rendir homenaje a la mujer que ha sido su mayor ejemplo de fortaleza y resiliencia.

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“Ha tenido esa fortaleza de ir a estudiar”: Magdyel Ugaz habla sobre la carrera que estudia su madre

La destacada actriz reveló que su madre tomó la decisión de iniciar estudios de cocina cuando iba a cumplir 68 años y que ahora se encuentra a días de recibir su título. “Mi mamá decidió estudiar a los casi 68 años la carrera de chef y se está graduando la otra semana. No es como de hablar, pero es de hacer. Yo no me imagino empezar una carrera a los 68 años y graduarme a los 70”, declaró, expresando admiración por el reto que asumió su progenitora.

Magdyel, en esa línea, destacó la disciplina y el compromiso que su progenitora mostró durante el proceso académico. “Ella ha tenido esa fortaleza de ir a estudiar, armar sus trabajos en grupo y compartir con compañeros jóvenes. Eso me conmueve mucho”, añadió en declaraciones a Infobae.

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“Es una mujer muy fuerte”: Magdyel Ugaz orgullosa de su madre

Además del logro académico, la intérprete subrayó la fortaleza que su madre ha demostrado en distintos momentos de la vida. “Es una mujer muy fuerte, siempre le está viendo el lado positivo a las situaciones. Nos hemos visto en circunstancias muy complejas en familia y siempre he visto en ella una luz, una cosa tan positiva de que esto se va a solucionar”, agregó, destacando la inspiración que le brinda.

Acerca del departamento que recientemente le compró, Magdyel resaltó la satisfacción de poder brindarle un espacio propio tras años de esfuerzo compartido. “Ahora la tengo cerca, en su propio espacio, después de años de esfuerzo y distancia”, declaró, reafirmando el vínculo que la une con su progenitora.

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