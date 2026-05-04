Pamela Franco se presentó en el programa 'Sábado Super Star', donde habló de su hija con autismo, María Cataleya, fruto de su relación con Christian Domínguez. Allí, la cumbiambera también contó la difícil tarea que enfrenta como madre ante el poco apoyo que recibe de su expareja.

Sin embargo, la intérprete de 'Diles' no imaginó que su actual pareja, Christian Cueva, aparecería en la pantalla gigante del programa para dedicarle unas emotivas palabras por su labor como madre. Este romántico gesto provocó las lágrimas de la cantante.

Christian Cueva hace llorar a Pamela Franco tras halagarla como madre

Tras revelar la conmovedora lucha que atraviesa como madre de su hija, Pamela Franco fue sorprendida por la imagen de Christian Cueva en la pantalla gigante, quien le dedicó las siguientes palabras:

"Mi amor, mi vida, mi todo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien", empezó el futbolista con su mensaje, para luego expresarle su amor y destacar su labor como la progenitora de María Cataleya.

"Me saco el sombrero por ti. Eres una mujer que lucha por todos, sobre todo por las personas que amas", expresó Aladino. Luego, recordó a la madre de Franco, quien falleció años atrás, y le mencionó que ella siempre está a su lado cuidándola.

"Recuerda que esa madre maravillosa que llevas en tu corazón es la que te cuida y te bendice", señaló. Estas últimas palabras provocaron el llanto de Pamela Franco y protagonizaron el momento más conmovedor del programa conducido por Ernesto Pimentel.

Pamela Franco confiesa que pensó en 'no estar' ante la presión de criar a su hija

Durante la entrevista en 'Sábado Super Star', Pamela Franco sorprendió al revelar que, en medio de la fuerte responsabilidad de criar sola a María Cataleya, llegó a pasar por su cabeza 'no estar', dejando entrever lo difícil que fue atravesar ese momento.

"No puedo (dejar de trabajar). Tengo una niña que depende de mí y que, en algún momento, se me cruzó por la cabeza no estar. Pero si no estoy yo, ¿quién se queda con ella?", precisó.