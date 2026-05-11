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Pamela López ignora consejo de psicóloga sobre conflictiva relación con Paul Michael y se reconcilia con el cantante: "Le valió dos hectáreas"

Gabriela Herrera reveló que la psicóloga de 'La Granja VIP Perú' le recomendó a Pamela López que terminara con Paul Michael tras pelea de dimensiones impensadas, pero la empresaria se negó a hacerlo.

Paul Michael insinuó que Pamela López habría tenido acercamiento con Diego Chávarri, lo que desató una nueva crisis de pareja.
Paul Michael insinuó que Pamela López habría tenido acercamiento con Diego Chávarri, lo que desató una nueva crisis de pareja. | Foto: composición LR/Panamericana TV
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La conflictiva relación entre Pamela López y Paul Michael alcanzó un punto de quiebre dentro de 'La Granja VIP Perú', al punto de generar un impacto negativo en el propio Team Reales. Gabriela Herrera, integrante del grupo, no soportó más la situación de la pareja y reveló que la psicóloga del programa aconsejó a la empresaria poner fin a su vínculo con el cantante. Sin embargo, ella se negó tajantemente.

La confesión se conoció tras una semana marcada por fuertes discusiones y acusaciones cruzadas. Entre ellas, la insinuación de Paul Michael de que su pareja habría tenido un acercamiento con Diego Chávarri en el baño, lo que desató una crisis emocional que se vivió, otra vez, frente a todos los participantes.

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“Cansa y agota al equipo”: Gabriela Herrera hace acusación sobre conflictos entre Pamela López y Paul Michael

En una charla con Mónica Torres tras la reciente reconciliación de Pamela López y Paul Michael, Gabriela Herrera fue directa al señalar el impacto que los constantes enfrentamientos de la pareja tienen en el grupo. La bailarina contó que conversó con ambos y les hizo ver cómo sus discusiones terminan afectando a todo el ‘Team Reales’. “Ustedes discuten y qué bueno sería que solo les afectara a ustedes. Cargan al resto”, les explicó.

Con evidente molestia, Herrera les pidió que asuman la responsabilidad de resolver sus diferencias sin arrastrar al resto de sus compañeros. “Ustedes tienen que tomar una decisión de sus cosas, porque ya de verdad ese tipo de situaciones que se pelean, se amistan, se pelean… ya cansa y agota al equipo también. Cada uno tiene sus problemas y eso es un problema de a gratis, extra, para nosotros”, recordó.

PUEDES VER: ‘La Granja VIP’ comete error y anuncia a Pamela López como eliminada: usuarios sospechan de futura salida

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Gabriela Herrera asegura que Pamela López ignoró consejo sobre su relación con Paul Michael

Más adelante, Gabriela Herrera sorprendió al revelar la asesoría que Pamela López recibió de la psicóloga de ‘La Granja VIP’. Según su testimonio, la especialista le sugirió terminar definitivamente su relación con Paul Michael, pero la empresaria desestimó la recomendación. "Ayer Pamela fue con la psicóloga y le dijo que cortara y le valió dos hectáreas. Ella dijo que no”, aseguró.

La bailarina explicó que, en un primer momento, López parecía dispuesta a dar ese paso, aunque luego cambió de opinión al considerar que intentaban manipular sus decisiones. “O sea, me dijo que lo iba a hacer y después me dijo: ‘No, ¿por qué lo voy a hacer? Si eso es lo que ellos quieren. Me están manejando, tratando de manejar las cosas como quieren’”, aseveró.

En ese contexto, Herrera recordó que intentó hablar con Pamela desde una perspectiva externa, haciéndole ver la gravedad de lo ocurrido. “Yo le digo: ‘Mira, yo te doy un punto de vista desde afuera y te digo una cosa: lo que se vio ayer ya fue bastante. Te hablo en serio. A todo lo anterior, lo de ayer fue demasiado. Nunca te había visto así. Y si eso es lo que tú quieres en tu vida…’”, sentenció.

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