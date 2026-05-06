Guillermo Dávila se presentará con un homenaje en Lima, mientras que Bartola ofrecerá un show lleno de música y tradiciones peruanas. Foto: composición LR/difusión | Foto: composición LR/difusión

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Este domingo 10 de mayo se celebra el Día de la Madre, una de las fechas más importantes del año porque, además de reflexionar sobre el papel que cumplen las madres peruanas en la sociedad, miles aprovechan para engreírlas, ya sea con regalos físicos o con momentos agradables. Para quienes aún no saben cómo sorprenderlas, aquí compartimos una lista de opciones de conciertos y eventos imperdibles.

Para este mes de mayo, hay diversos planes para compartir con la madre o con el resto de la familia. Artistas nacionales e internacionales, de distintos géneros, llegarán a Lima como parte de estas celebraciones, que buscan hacer sentir especial a la reina del hogar.

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Guillermo Dávila vuelve por el Día de la Madre

Guillermo Dávila ya está en Lima. El cantante venezolano ultima detalles de los dos conciertos que ofrecerá este fin de semana como parte de las celebraciones por el Día de la Madre. En esta oportunidad, el intérprete de 'Sin pensarlo dos veces' compartirá escenario con Lita Pezo, Amy Gutiérrez y su hijo Vasco Madueño.

Este viernes 8 y sábado 9 de mayo, Guillermo Dávila rendirá homenaje a todas las mamás peruanas con 'En concierto para Mamá', espectáculo que se realizará en el Centro de Convenciones Bolívar, en Pueblo Libre. Los boletos ya están disponibles en el portal web de Teleticket con precios desde S/379.

Bartola prepara almuerzo para las mamás en su día

La reconocida cantante Bartola prepara un show de gala por el Día de la Madre, una de las fechas más importantes del calendario. Este espectáculo, que contará con música criolla, danzas y platos típicos de la costa, sierra y selva, se realizará en el Centro de Convenciones Maracaná, en Jesús María, este domingo 10 de mayo, desde las 2.00 p. m. Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster.

Bartola prepara almuerzo para las mamás en su día. Foto: difusión

“No saben lo feliz que me siento de agazajar a todas las madres, una fecha muy importante. Estamos preparando con todo mi equipo de trabajo algo muy bonito con mucho amor. Le pedimos a todos los hijos que lleven a sus mamitas a pasar una tarde inolvidable conmigo”, expresó la máxima intérprete del criollismo, quien deleitará con todos sus éxitos, como ‘Canción de Paz’, ‘Sin rival’, ‘Cariño malo’, ‘Qué lindo es mi Perú’, ‘Cariño ausente’ y más.

Pimpinela regresa al Perú por el Día de la Madre

Una vez más, el icónico dúo Pimpinela llegará a Lima para rendir homenaje a las madres peruanas este mes con un espectáculo que combina música, humor y emoción. En esta ocasión, el dúo argentino, formado por los hermanos Lucía y Joaquín Galán, vuelve al país con su show titulado 'Especial Día de la Madre', que se realizará el viernes 15 de mayo en Costa 21, San Miguel. Las entradas para el concierto de Pimpinela en Lima estarán a la venta en la web de Teleticket.

A pocos días de su concierto en Lima, los hermanos Galán grabaron un saludo para sus seguidores peruanos y prometieron un espectáculo especial con lo mejor de su repertorio, con canciones como 'Olvídame y pega la vuelta', 'A esa', 'Por ese hombre', 'Dímelo delante de ella', 'Ahora decide', 'Valiente', 'Traición' y otros temas emblemáticos sobre amor y desamor.