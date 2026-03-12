El médico Patricio Wagner Grau, padre del influencer Christian Wagner, más conocido como ‘El Loco Wagner’, sorprendió al afirmar que su hijo es tataranieto del héroe peruano Miguel Grau. La declaración fue compartida en su cuenta oficial de TikTok, donde él es muy recordado por su paso como presidente de la Academia Nacional de Medicina del Perú.

“Tenemos unos genes interesantes”, señaló Patricio Wagner al referirse a su familia, la cual frecuentemente recibe consultas sobre su hijo, conocido por su participación como integrante de ‘La noche es mía’ y por su labor como exproductor del reality ‘La casa de Magaly Medina’.

Padre de ‘El Loco Wagner’ afirma que su hijo es tataranieto de Miguel Grau

Sentado en una silla, el doctor Patricio Wagner comenzó a recibir distintas consultas, tanto sobre su profesión como sobre Christian Wagner, quien actualmente se desempeña como conductor de podcast junto a Yaco Eskenazi.

Un usuario le consultó si él era bisnieto de Miguel Grau, a lo que le respondió que sí, asegurando además que su hijo es el tataranieto del Caballero de los Mares. “Yo soy bisnieto del almirante Miguel Grau porque mi madre era nieta de él. Y, por lo tanto, mi querido hijo, a quien admiro y respeto mucho, es tataranieto de Miguel Grau. Y creo que ahí tenemos unos genes que son más o menos interesantes”, compartió muy sereno.

Usuarios elogian al padre de ‘El Loco Wagner’ por las emotivas palabras hacia su hijo

Tras escuchar que Patricio Wagner admira y respeta a su hijo Christian Wagner, tanto por su trabajo en la televisión peruana como ahora en las redes sociales, diversos usuarios felicitaron al doctor por reconocer públicamente los logros del influencer.

“¡Qué lindas palabras de un padre a su hijo! Grande Doctor”, “Increíble cómo padre e hijo son polos opuestos, pero cada uno a su manera es genial”, “Qué gran árbol genealógico”, “El loco Wagner tiene buen corazón, heredó eso del almirante”, “Creo que nunca había escuchado decir a un padre que admiraba y respetaba a su hijo, qué lindo sonó”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la publicación.