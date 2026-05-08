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Actor peruano Jason Day anuncia que formará parte de ‘La reina del sur’ temporada 4: “Hay familias”

Jason Day formará parte del elenco oficial de ‘La reina del sur 4’; sin embargo, todavía no se conoce qué personaje interpretará en la ficción de Telemundo.

Jason Day tiene actualmente 40 años. Foto: Composición LR/Instagram.
Jason Day tiene actualmente 40 años. Foto: Composición LR/Instagram.
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El actor peruano Jason Day sorprendió a sus seguidores al confirmar que será parte de la cuarta temporada de 'La reina del sur', la exitosa producción protagonizada por Kate del Castillo. La noticia ha generado gran expectativa entre los fanáticos de la serie, quienes esperan conocer qué personaje interpretará el artista nacional en esta nueva entrega.

El anuncio fue realizado por el propio Jason Day a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes desde el set de grabación junto a parte del elenco internacional. “Hay familias y familia”, escribió el actor peruano en sus historias de Instagram, dejando en evidencia la cercanía que ha logrado con sus compañeros de reparto durante las grabaciones.

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¿Qué personaje interpretará Jason Day en 'La reina del sur' temporada 4?

Hasta el momento, la producción de 'La reina del sur 4' no ha revelado detalles sobre el personaje que interpretará Jason Day en la esperada serie protagonizada por Kate del Castillo. El propio actor peruano tampoco brindó mayor información en sus redes sociales, por lo que su participación continúa generando expectativa entre los seguidores de la ficción.

Sin embargo, la incorporación de Jason Day ha sido celebrada por sus fanáticos, debido a la trayectoria internacional que viene construyendo en los últimos años. El artista nacional ha participado en distintas producciones de televisión, cine y teatro, y se ha consolidado como uno de los actores peruanos con mayor proyección fuera del país.

Uno de sus proyectos más recientes fue 'La huésped', producción colombiana de Netflix en la que compartió escenas con Laura Londoño y Carmen Villalobos. Ahora, con su llegada a 'La reina del sur 4', Jason Day sumará un nuevo reto internacional a su carrera artística.

PUEDES VER: Jason Day: actor de “Mañana te cuento” pide respeto y solidaridad hacia los manifestantes

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Kate del Castillo anuncia la temporada 4 de 'La reina del sur'

Kate del Castillo confirmó el regreso de 'La reina del sur' para su cuarta temporada. Telemundo, a través de sus redes sociales, difundió un video que anticipa el esperado retorno de la serie. La producción volverá a presentar a Teresa Mendoza, el icónico personaje interpretado por Del Castillo.

La actriz mexicana expresó su entusiasmo al respecto: "Volver a Teresa Mendoza siempre es un viaje increíble. Es un personaje que me ha marcado tanto como yo a ella, y en cada temporada evoluciona de formas que me desafían como actriz. Esta nueva temporada la lleva a un lugar más profundo y emocional que nunca. Me emociona volver a su mundo". La serie promete ofrecer una narrativa intensa y emocional, manteniendo el interés de sus seguidores.

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