Cine y series

Jason Day protagoniza 'La huésped' en Netflix: fecha de estreno, hora y reparto del nuevo thriller colombiano

Netflix lanza 'La huésped', una serie de suspenso protagonizada por Jason Day, Carmen Villalobos y Laura Londoño, que mezcla encuentros, venganza y drama familiar. Aquí te contamos cuándo y a qué hora se estrena.

Jason Day protagoniza 'La huésped' en Netflix. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Jason Day protagoniza 'La huésped' en Netflix. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

La oferta de ficción latinoamericana en Netflix se fortalece con la llegada de 'La huésped', una serie colombiana que apuesta por el suspenso emocional, las relaciones complejas y los secretos del pasado. La plataforma ha confirmado que esta ambiciosa producción de 20 episodios se estrenará globalmente el 24 de septiembre de 2025, con un elenco encabezado por el actor peruano Jason Day, Laura Londoño y Carmen Villalobos.

'La huésped' en Netflix se perfila como uno de los estrenos más esperados del mes, gracias a su potente mezcla de drama psicológico, encuentros y tensión familiar. La historia gira en torno a Silvia, una mujer atrapada entre una crisis matrimonial, la adicción de su hija y la aparición de una misteriosa visitante que lo cambiará todo.

¿Cuándo sale la serie 'La huésped' en Netflix?

El estreno global de 'La huésped' en Netflix está programado para el miércoles 24 de septiembre de 2025 y contará con un total de 20 episodios. La serie promete un desarrollo narrativo pausado, pero constante, donde el suspenso se construye desde lo íntimo hasta lo explosivo.

Desde su anuncio, la expectativa ha crecido entre los fanáticos de thrillers latinos, especialmente por el regreso de Carmen Villalobos en un rol de antagonista que marca un giro en su carrera y la presencia de Jason Day genera expectativa en sus fanáticos de Perú y del mundo.

¿A qué hora se estrena 'La huésped' en Latinoamérica?

Como ocurre con todos los estrenos globales de la plataforma, 'La huésped' estará disponible desde las primeras horas del 24 de septiembre. A continuación, te compartimos los horarios de estreno por país:

  • Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 2:00 a. m.
  • Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia: 3:00 a. m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Brasil: 4:00 a. m.

Estos horarios corresponden al lanzamiento oficial en la plataforma de streaming y aplican tanto para usuarios móviles como en dispositivos de escritorio o Smart TV. Si estás en alguno de estos países y no quieres perderte el estreno, puedes activar la notificación de recordatorio desde la app de Netflix.

Horarios de estreno de 'La huésped'. Foto: Instagram

Horarios de estreno de 'La huésped'. Foto: Instagram

Reparto de 'La huésped' en Netflix

El elenco principal de la serie colombiana en Netflix está liderado por tres figuras reconocidas del panorama audiovisual latinoamericano:

Jason Day como Lorenzo

El actor peruano interpreta a Lorenzo, esposo de Silvia y candidato a Fiscal General. Su rol navega entre el deber político y la fractura de su hogar, haciendo de su conflicto uno de los núcleos más potentes de la trama.

Jason Day en 'La huésped'. Foto: Instagram

Jason Day en 'La huésped'. Foto: Instagram

Laura Londoño como Silvia

Protagonista central de la historia, Silvia es una mujer que enfrenta el derrumbe de su matrimonio y la adicción de su hija adolescente a las metanfetaminas. Londoño, con una carrera consolidada, encarna la vulnerabilidad y la fuerza de una madre al límite.

Carmen Villalobos como Sonia

En un papel cargado de ambigüedad moral, Villalobos interpreta a Sonia, una mujer que entra en la vida de Silvia con una aparente empatía, pero con intenciones ocultas. Su personaje es la pieza que desestabiliza el frágil equilibrio emocional de la familia.

Carmen Villalobos en 'La huésped'. Foto: YouTube

Carmen Villalobos en 'La huésped'. Foto: YouTube

Más actores de la serie 'La huésped'

  • Víctor Mallarino
  • Juan Fernando Sánchez
  • Margarita Muñoz
  • Jairo Camargo
  • Miguel González
