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Cine y series

‘La reina del sur’ tendrá temporada 4: actriz Kate del Castillo confirmó el regreso de Teresa Mendoza a Telemundo

Kate del Castillo hizo oficial el anuncio de la temporada 4 de la ‘Reina del Sur’, la cual llevará por nombre ‘El origen’.

Kate del Castillo emocionó a los seguidores de la icónica serie que tendrá su cuarta temporada. Foto: Composición LR/Instagram.
Kate del Castillo emocionó a los seguidores de la icónica serie que tendrá su cuarta temporada. Foto: Composición LR/Instagram.
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Telemundo anunció a través de sus redes sociales el regreso de 'La reina del sur' con una cuarta temporada, protagonizada por Kate del Castillo. La serie volverá a presentar a Teresa Mendoza, un personaje que ha dejado una huella significativa en la carrera de la actriz. En un comunicado, Del Castillo expresó su entusiasmo:

"Volver a Teresa Mendoza siempre es un viaje increíble. Es un personaje que me ha marcado tanto como yo a ella, y en cada temporada evoluciona de formas que me desafían como actriz. Esta nueva temporada la lleva a un lugar más profundo y emocional que nunca. Me emociona volver a su mundo".

PUEDES VER: ¿“La reina del sur″ temporada 4? esto se sabe sobre el futuro de la serie de Telemundo

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¿Cuándo se estrena la 'Reina del Sur', temporada 4?

Aún no se ha confirmado la fecha de estreno de la esperada cuarta temporada de 'La Reina del Sur', que llevará por título 'El Origen'. Esta información se ha revelado a través de un video en el que Kate del Castillo mostró la portada del guion del primer capítulo, titulado 'Nacer de Nuevo'. La escritura del libreto es obra de Pablo Illanes, un dramaturgo con una destacada trayectoria en la televisión en español.

Entre los personajes que los fanáticos de la serie reconocerán se encuentran Oleg, Sofía, Faustino, Genoveva y la protagonista, Teresa. Además, el guion sugiere que parte de la historia se desarrollará en la Ciudad de México, incluido al menos un pasaje del primer episodio en un ficticio Palacio Nacional.

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¿Qué personajes estarán en la temporada 4 de 'La reina del sur'?

  • Alejandro Calva como César Güemes/‘Batman’
  • Antonio Gil como Oleg Yasikov
  • Ágata Clares como Paloma Aljarafe
  • Arturo Ríos como Delio Jurado
  • Cuca Escribano como Sheila
  • Ed Trucco como Ernie Palermo
  • Emmanuel Orenday como Danilo Márquez
  • Isabella Sierra como Sofía
  • Kika Edgar como Genoveva Alcalá
  • Lincoln Palomeque como Faustino Sánchez Godoy
  • Patricia Reyes Spíndola como Carmen Martínez
  • Sofía Lama como Susana Guzmán
  • Víctor Rebull como Fedor Yasikov
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