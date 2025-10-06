Jason Day: “La manera en que cae una dictadura en Perú para que aparezca una democracia frívola sería un buen thriller”

En un vuelo de Madrid a Bogotá, el actor peruano Jason Day iba leyendo los guiones de La huésped, un thriller colombiano que entrelaza la política y una vida familiar con una serie de secretos. “¡Dios mío! Este hombre está completamente enamorado”, pensó antes de interpretarlo.

Su personaje, Lorenzo, es uno de los candidatos a fiscal general. “Desde su punto de vista, es el lugar más alto al que aspirar, y lo quiere conseguir antes de cumplir 40 años. Es de esos personajes que tienen un motor interno, un fuego interno enorme. Ni él mismo se puede contener”, nos responde por Zoom.

Desde las primeras escenas, vemos a un matrimonio en crisis. Él está casado con una famosa chelista (Laura Londoño) y acuden a terapia. “Yo pienso que Lorenzo tiene tres grandes amores: su mujer, su hija y la imagen que él ha confeccionado. Cualquiera de esos tres, de tambalear cualquiera de esos tres, va a sentir que su vida corre peligro y va a reaccionar. Pero esos son sus tres grandes amores, que hay que cuidar como oro”.

En el primer capítulo, Lorenzo asiste a un programa radial para una entrevista, pero termina debatiendo con el otro aspirante a fiscal. Su personaje le recuerda que ha ganado casos porque liberó corruptos gracias a la prescripción. Para el actor, las escenas fueron tan cuidadas que él mismo quedó sorprendido con la presencia “impecable” de los abogados.

“Bonito ver en esa secuencia cómo, de un lado, está ese actor enorme que es Víctor Mallarino, trayendo un tiburón de la política, de las leyes, y del otro lado tienes a un chico joven con sus ideales intactos, con la energía, con la vitalidad necesaria para enfrentarlo y hasta me atrevería a decir, dejarlo en ridículo (sonríe)”.

En los últimos años, Jason Day ha tenido varios personajes en la televisión internacional. En 2022 se estrenó la serie española El inmortal en la que interpreta a Fausti. Y actuó en La huésped en paralelo con La primera vez. “No tuve días libres en cuatro meses (sonríe). Felizmente, Netflix hizo un gran esfuerzo. Coordinaron sus planes de rodaje e hicieron esa transición entre un personaje y el otro de manera muy cómoda”.

La plataforma organizó las entrevistas con el actor para la prensa de Latinoamérica por el estreno de la serie.

Ahora no eres asiduo a Twitter, pero fuiste crítico con los gobiernos de turno y estuviste muy involucrado en la coyuntura. ¿Cómo ha sido interpretar a un personaje que esté de ese lado de la historia?

Bueno, el personaje tiene una cantidad de matices, de rostros, de colores y de emociones verdaderamente fascinantes. Es un regalo de personaje para cualquier actor. Yo te diré que, aunque el aspecto político y público del personaje ha sido un disfrute total para mí —hay algunos discursos y encuentros con el Tribunal Constitucional de Colombia y, como yo he visto de cerca a algunos políticos, sé más o menos por dónde van las balas— yo, por supuesto, en lo personal estoy completamente desilusionado del mundo de la política, pero Lorenzo no. Y entonces, yo tenía que ponerle fe en lo público a Lorenzo, porque está dispuesto a entrar a la fiscalía a hacer cambios. Es un hombre que piensa en positivo. Es verdad que esconde una cantidad de secretos, pero los esconde para no hacer daño. Lo más grande del personaje es el amor que siente por su mujer y por su hija. Es donde más profundamente me volqué.

Salvador del Solar, que está también en Colombia y en la serie Delirio, habló de las diferencias entre los temas que aborda la ficción en Perú y en Colombia. ¿Qué piensas tú?

Colombia es un país que abre los brazos a los extranjeros; a mí me los abrió hace muchísimos años y vuelvo constantemente. Estoy ahora rodando una nueva serie, y con esta hago tres en menos de un año: tres producciones de alto nivel, con actores altamente competentes. Nunca he sentido ningún nivel de discriminación por venir de otro lugar y, por el contrario, trato con el mayor de los respetos sus historias, hago un trabajo muy riguroso con el acento, de tal manera que, si yo vengo a contar una historia hecha en Colombia, pues yo debo sonar como un personaje local. Hoy estoy rodando una nueva serie, en los años cincuenta, en Barranquilla, con un acento completamente diferente. Si un país como Colombia le da una oportunidad a un actor de otro lugar, pues tiene que venir con su tarea hecha y mostrando el más alto de los respetos. No creo en esa idea de competir entre países, creo que Colombia es fundamental en la región y es mi lugar favorito para trabajar. Son gente muy trabajadora y ponen el corazón en el lugar correcto.

Si Netflix se trasladaría a Perú para hacer una serie, ¿qué historia te gustaría ver?

Yo creo que hay historias del pasado de Perú que el mundo tendría que conocer. A mí me encantaría ver una serie sobre el origen del Imperio Inca, por ejemplo, Manco Cápac y Mama Ocllo. Hay tantas leyendas y tantas posibilidades de contar en el Perú. Quizás en algunos años habrá que contar también algo sobre la transición a la democracia en el Perú, porque creo que, aunque es muy local y muy dolorosa para el Perú, también es una historia muy universal. La manera en que cae una dictadura para que aparezca una democracia, una democracia muy frágil, muy frívola, creo que es interesante, creo que es un buen thriller también.