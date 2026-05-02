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Paul Michael estalla contra Mónica Torres y la acusa de intrigar a Pamela López: "No alimentes su odio"

La actriz Mónica Torres intervino en una discusión entre Paul Michael y Pamela López en 'La Granja VIP Perú', sin imaginar que el cantante terminaría encarándola al sentirse atacado.

Escena entre Mónica Torres y Paul Michael ocurrió poco antes de la eliminación de Mark Vito. Foto: composición LR/La Granja VIP Perú
Escena entre Mónica Torres y Paul Michael ocurrió poco antes de la eliminación de Mark Vito. Foto: composición LR/La Granja VIP Perú
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¿Quiebre dentro del Team Reales? Paul Michael protagonizó un tenso momento con Mónica Torres en 'La Granja VIP Perú', a quien acusó de incentivar el rechazo de Pamela López hacia él. El cantante terminó explotando en plena conversación en la que también estaban su pareja y Gabriela Herrera, lo que lo llevó a cuestionar la sinceridad de la amistad de Mónica al sentirse atacado por sus comentarios.

La molestia del cumbiambero fue tan evidente que abandonó la cocina y, al no lograr un entendimiento ni con su novia ni con las demás participantes, optó por retirarse abruptamente.

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'Team Reales' debate en 'La Granja VIP' por comentarios de las 'Víboras'

La tensión se desató durante una reunión de los Reales, cuando los integrantes comenzaron a negar haber compartido información con el Team Víboras, luego de que Pablo Herrera señalara a Gabriela y Mónica de hacerlo. En medio de ese cruce, también salió a flote la discusión entre Pamela López y Paul Michael, originada por comentarios de Pati Lorena.

El cantante, en esa línea, aseguró que intentó desbaratar la versión de Pablo recordándole que las cámaras registraban todo lo que ocurría. Acto seguido, se dirigió a Pamela, con quien mostró su rechazo a seguir discutiendo. “No tengo por qué pagar ‘pato’. No voy a discutir todos los días. Relájate. Te estás cargando sola. A mí no me cargues”, expresó con evidente molestia.

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Mónica Torres a Pamela López: “Primero eres tú”

Al ver que la incomodidad de López aumentaba, Mónica Torres intervino para darle la razón. “Un día se va a dar cuenta de la peor manera y tú vas a estar ahí”, señaló, a lo que López replicó que ese comentario debía dirigirlo a su pareja. La actriz insistió: “Te lo digo a ti porque te estás con ánimo de entender”.

Paul Michael, intentando bajar la tensión, pidió dejar la conversación para más tarde. “Ahorita no quiero escuchar todo esto que son problemas. Recién me levanto. Quiero ver lo bonito de la vida. He escuchado tus incomodidades. Voy a hablar con ella (Pati Lorena). Solamente te pido que estés calmada. No como ayer. Más tarde nos juntamos. Ahorita estamos con mier** encima”, le dijo.

Sin embargo, Pamela no logró expresarse porque el cantante se mantuvo firme en su postura. En ese momento, Gabriela y Mónica volvieron a intervenir, mientras él insistía en que su pareja no iba a entenderlo por estar cegada. Fue entonces cuando Torres lanzó un recordatorio directo: “Pamela, respira porque a la gente no le gusta verte así. Te lo dije una vez y te lo vuelvo a decir: primero eres tú, segundo eres tú y tercero eres tú. Si él quiere entender o no, ese será su proceso. Él sabrá”.

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Paul Michael encara a Mónica Torres

Las palabras de la actriz desataron la indignación de Paul Michael, quien la increpó. “Yo la entiendo, pero no alimentes su odio. Cómo dices ‘enfócate en ti’. ¿Porque yo no la secundé en su nota tú dices enfócate en ti? Para esas amistades… Igual pasó ese día. Qué feo es. Se lo dicen de otra manera. Yo no soy tonto, no necesito malinterpretar”, reclamó.

La exestrella de 'Al fondo hay sitio' no se quedó callada y respondió con firmeza. “¿Cuál odio? Le estoy diciendo que se tranquilice. Oye, ¿qué te pasa? ¿Nosotras somos las malas ahora?”, replicó. Gabriela Herrera intentó respaldar a Pamela, mientras Mark Vito se acercaba al cantante, quien finalmente optó por abandonar la cocina y dirigirse al dormitorio, donde se encontraban las Víboras.

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