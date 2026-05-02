¡Impacto en el Team Reales! Este sábado 2 de mayo, Mark Vito quedó fuera de 'La Granja VIP Perú' tras perder en votos frente a Renato Rossini Jr., en un duelo que mantuvo a la audiencia en vilo. El influencer estadounidense no logró reunir el respaldo suficiente del público y se despidió de la competencia después de siete semanas de aislamiento total.

La primera de las nominadas en ser salvada en la edición fue Pati Lorena. Posteriormente, le tocó el turno a Samahara Lobatón, lo que abrió el duelo entre los dos participantes, quienes, a pesar de pertenecer a equipos diferentes, se mostraron respeto y cariño mutuo al enfrentarse cara a cara ante una posible eliminación.

Mark Vito es eliminado de 'La Granja VIP Perú'

Lejos de mostrarse derrotado, el exesposo de Keiko Fujimori aseguró sentirse ganador por la experiencia vivida y el cariño que recibió de sus seguidores. Además, se mostró feliz porque podría reencontrarse con Leslie Echevarría y su familia. “Ahora regreso a mi novia”, alcanzó a decir poco antes de salir para siempre de la granja y dirigirse al set de Panamericana TV, donde no solo lo recibieron los seguidores de los Reales, los conductores y los críticos, sino también su pareja y el padre de esta última.

El anuncio de su eliminación se produjo luego de que la producción de 'La Granja VIP Perú' decidiera, por primera vez, brindar 10 minutos más para que el público vote, bajo el argumento de que los resultados estaban demasiado parejos.

Leslie Echevarría recibe a Mark Vito con un beso

La salida de Mark Vito de 'La Granja VIP Perú' estuvo marcada por un reencuentro con su pareja, Leslie Echevarría, quien lo abrazó y lo besó en pleno set de Panamericana TV. Entretanto, Renato Rossini Jr. fue recibido con los brazos abiertos por el Team Víboras al salvarse luego de regresar esta semana tras haber sido eliminado en una ocasión anterior.

Tras saludar con emoción a su pareja y al público, el influencer notó entre los presentes al padre de su novia, por lo que corrió directamente para brindarle un fuerte abrazo, llamándolo “suegro”. Aunque el tiempo fue corto para su despedida, Vito declaró brevemente frente a Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, quien también le dice adiós al programa en su rol como conductor. “No me siento derrotado; me siento bien”, alcanzó a decir antes del cierre de la edición.