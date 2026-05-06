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El regreso de Alejandra Baigorria a Lima, tras su viaje a China, generó gran expectativa en la prensa de espectáculos. La empresaria y figura televisiva fue abordada para conocer detalles sobre su situación con Said Palao, su esposo, quien semanas atrás fue ampayado en Argentina junto a mujeres, episodio que desató una ola de comentarios y especulaciones sobre el futuro de la pareja.

Sin embargo, más allá de lo personal, una de las declaraciones de la popular ‘Gringa de Gamarra’ llamó poderosamente la atención al dejar entrever la posibilidad de tomar acciones legales en defensa de su negocio.

Alejandra Baigorria alista medidas ante ataques a su negocio

El tema se puso sobre la mesa cuando Alejandra fue consultada si estaba castigando a Said al ausentarse en fechas clave como su primer aniversario de casados y su cumpleaños. La empresaria respondió con cautela, asegurando que todas sus decisiones estaban guiadas por su trabajo y que “todo estaba bien”. Ante la insistencia de la reportera de ‘Amor y Fuego’ sobre una posible reconciliación, la ‘Gringa de Gamarra’ optó por la discreción y compartió lo difícil que le resulta enfrentar las críticas. “Es algo que voy a mantener en reserva porque nada de lo que yo diga está conforme para nadie. No ha sido fácil para mí. Por favor, respetar y entender un poquito eso. En el momento que se tenga que hablar, saben que lo haré”, declaró.

Fue entonces cuando Baigorria marcó una postura firme respecto al impacto que la polémica ha tenido en su proyecto. “Mientras no porque, sea lo que sea que diga, lo van a tomar a mal y van a perjudicar muchas cosas como mi trabajo, como lo mencioné en un . Así que estoy tomando cartas en el asunto y cuando todo se arregle, sobre todo en el ámbito de mi trabajo, cuando todo eso esté arreglado, ahí, cáptenla, arreglado el tema de mi trabajo que atacaron, recién les voy a contar todo”, sentenció, dejando entrever que prepara medidas.

“Me imagino que ha emprendido acciones legales”: Rodrigo González y Gigi Mitre impactados con reacción de Alejandra Baigorria

Las declaraciones de Alejandra Baigorria no pasaron desapercibidas en ‘Amor y Fuego’. Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre reaccionaron con sorpresa, siendo esta última quien sugirió que la empresaria aludía a Agarra tu gringa, un negocio de rifas en el que Said Palao figura como gerente general. “Algo va a hacer o está haciendo. Ya sé de quién… estaba pensando qué parte de su trabajo. Ya me acordé que ella hacía un negocio con Said, ese de la rifa. A eso se refiere”, comentó con intriga.

Por su parte, González añadió: “Me imagino que ha emprendido acciones legales o que va a hacerlo”. Aunque Baigorria no mencionó directamente a Magaly Medina, cabe recordar que semanas atrás rompió en llanto ante la prensa al acusar a la periodista de espectáculos de haberse metido con su negocio con comentarios tras el ampay de su esposo en Argentina.