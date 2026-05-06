HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Espectáculos

Alejandra Baigorria lanza advertencia tras críticas a su negocio en medio de escándalo de Said Palao: "Estoy tomando cartas en el asunto"

Semanas atrás, Alejandra Baigorria rompió en llanto y acusó a Magaly Medina de meterse con su negocio. Al regresar de China, la esposa de Said Palao reveló una postura firme en defensa de su empresa.

Alejandra Baigorria estuvo en China sin Said Palao.
Alejandra Baigorria estuvo en China sin Said Palao. | Foto: composición LR/Amor y Fuego/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

El regreso de Alejandra Baigorria a Lima, tras su viaje a China, generó gran expectativa en la prensa de espectáculos. La empresaria y figura televisiva fue abordada para conocer detalles sobre su situación con Said Palao, su esposo, quien semanas atrás fue ampayado en Argentina junto a mujeres, episodio que desató una ola de comentarios y especulaciones sobre el futuro de la pareja.

Sin embargo, más allá de lo personal, una de las declaraciones de la popular ‘Gringa de Gamarra’ llamó poderosamente la atención al dejar entrever la posibilidad de tomar acciones legales en defensa de su negocio.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria se sincera tras estar alejada de Said Palao por sus constantes viajes de negocios: "Muchos días fuera de casa"

lr.pe

Alejandra Baigorria alista medidas ante ataques a su negocio

El tema se puso sobre la mesa cuando Alejandra fue consultada si estaba castigando a Said al ausentarse en fechas clave como su primer aniversario de casados y su cumpleaños. La empresaria respondió con cautela, asegurando que todas sus decisiones estaban guiadas por su trabajo y que “todo estaba bien”. Ante la insistencia de la reportera de ‘Amor y Fuego’ sobre una posible reconciliación, la ‘Gringa de Gamarra’ optó por la discreción y compartió lo difícil que le resulta enfrentar las críticas. “Es algo que voy a mantener en reserva porque nada de lo que yo diga está conforme para nadie. No ha sido fácil para mí. Por favor, respetar y entender un poquito eso. En el momento que se tenga que hablar, saben que lo haré”, declaró.

Fue entonces cuando Baigorria marcó una postura firme respecto al impacto que la polémica ha tenido en su proyecto. “Mientras no porque, sea lo que sea que diga, lo van a tomar a mal y van a perjudicar muchas cosas como mi trabajo, como lo mencioné en un . Así que estoy tomando cartas en el asunto y cuando todo se arregle, sobre todo en el ámbito de mi trabajo, cuando todo eso esté arreglado, ahí, cáptenla, arreglado el tema de mi trabajo que atacaron, recién les voy a contar todo”, sentenció, dejando entrever que prepara medidas.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria preocupa al confesar que está sufriendo en China por insólita razón y expone fotos: “No les voy a mentir”

lr.pe

“Me imagino que ha emprendido acciones legales”: Rodrigo González y Gigi Mitre impactados con reacción de Alejandra Baigorria

Las declaraciones de Alejandra Baigorria no pasaron desapercibidas en ‘Amor y Fuego’. Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre reaccionaron con sorpresa, siendo esta última quien sugirió que la empresaria aludía a Agarra tu gringa, un negocio de rifas en el que Said Palao figura como gerente general. “Algo va a hacer o está haciendo. Ya sé de quién… estaba pensando qué parte de su trabajo. Ya me acordé que ella hacía un negocio con Said, ese de la rifa. A eso se refiere”, comentó con intriga.

Por su parte, González añadió: “Me imagino que ha emprendido acciones legales o que va a hacerlo”. Aunque Baigorria no mencionó directamente a Magaly Medina, cabe recordar que semanas atrás rompió en llanto ante la prensa al acusar a la periodista de espectáculos de haberse metido con su negocio con comentarios tras el ampay de su esposo en Argentina.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Alejandra Baigorria se sincera tras estar alejada de Said Palao por sus constantes viajes de negocios: "Muchos días fuera de casa"

Alejandra Baigorria se sincera tras estar alejada de Said Palao por sus constantes viajes de negocios: "Muchos días fuera de casa"

LEER MÁS
Alejandra Baigorria preocupa al confesar que está sufriendo en China por insólita razón y expone fotos: “No les voy a mentir”

Alejandra Baigorria preocupa al confesar que está sufriendo en China por insólita razón y expone fotos: “No les voy a mentir”

LEER MÁS
Said Palao deja conmovedor mensaje a Alejandra Baigorria tras cumplir un año de casados, pero la pasaron separados: “Nos tocó estar lejos”

Said Palao deja conmovedor mensaje a Alejandra Baigorria tras cumplir un año de casados, pero la pasaron separados: “Nos tocó estar lejos”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
André Silva rompe su silencio tras el final definitivo de su matrimonio con hija de Michelle Alexander: "No he ..."

André Silva rompe su silencio tras el final definitivo de su matrimonio con hija de Michelle Alexander: "No he ..."

LEER MÁS
Pamela López estalla y termina definitivamente EN VIVO con Paul Michael tras fuertes peleas: "Me ha contestado horrible"

Pamela López estalla y termina definitivamente EN VIVO con Paul Michael tras fuertes peleas: "Me ha contestado horrible"

LEER MÁS
Actriz Emilia Drago desata revuelo al anunciar a nuevo integrante de su familia junto a su esposo Diego Lombardi: “Nos pedían al hermanito”

Actriz Emilia Drago desata revuelo al anunciar a nuevo integrante de su familia junto a su esposo Diego Lombardi: “Nos pedían al hermanito”

LEER MÁS
Francho Sierralta, amigo de Mario Irivarren y Said Palao, fue ampayado con su esposa en California tras engañarla en Argentina

Francho Sierralta, amigo de Mario Irivarren y Said Palao, fue ampayado con su esposa en California tras engañarla en Argentina

LEER MÁS
Andy V acusa a Susy Díaz de truncar su candidatura como diputado por Perú Federal: “Habló con el dueño del partido y me desligaron”

Andy V acusa a Susy Díaz de truncar su candidatura como diputado por Perú Federal: “Habló con el dueño del partido y me desligaron”

LEER MÁS
André Silva se quiebra al hablar de su hija tras ruptura de su matrimonio con Adriana Álvarez: “Es la razón de mis días”

André Silva se quiebra al hablar de su hija tras ruptura de su matrimonio con Adriana Álvarez: “Es la razón de mis días”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025