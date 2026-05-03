Alejandra Baigorria se sincera tras estar alejada de Said Palao por sus constantes viajes de negocios: "Muchos días fuera de casa"
La empresaria contó los sacrificios que enfrenta durante su extensa gira internacional, lejos de Said Palao, mientras continúa en China y alista un próximo viaje.
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Alejandra Baigorria se encuentra en China por sus proyectos de negocio y, debido a ello, permanece temporalmente alejada de Said Palao. Incluso, su viaje coincidió con su aniversario de bodas, fecha que pasó sin la compañía de su esposo. A través de sus redes sociales, decidió sincerarse sobre el sacrificio que implica esta nueva etapa laboral.
“Muchos días fuera de casa, de avión en avión. Sin acostumbrarme a la comida, estar sin entrenamiento. Se extraña la rutina”, confesó la popular 'Gringa de Gamarra' en una publicación de Instagram y dejó claro que continúa enfocada en su crecimiento empresarial y en las oportunidades internacionales que se le vienen presentando en los últimos meses.
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Alej Baigorria se sincera sobre su estadía en China y anuncia su siguiente destino
Durante su estadía en el país asiático, Alejandra Baigorria compartió algunos detalles de su experiencia mientras recorría distintas ciudades y participaba en importantes ferias comerciales. La empresaria contó que en ese momento se dirigía a Beijing, luego de haber asistido a una feria en Cantón, uno de los eventos comerciales más importantes del continente.
Además, sorprendió al revelar que su regreso al Perú será breve, ya que solo permanecerá algunos días antes de emprender un nuevo viaje internacional. “Llego a Perú solo por tres días y salgo para África, ya sé que suena loco, pero son premios, oportunidades, crecimiento…”, expresó.
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En esta travesía, Alejandra Baigorria ha contado con el respaldo constante de su hermano Sergio Baigorria y de su equipo de trabajo. Su hermano, incluso, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales, destacando el esfuerzo y la perseverancia de la empresaria. “Es un orgullo verte llegar hasta aquí, y más orgullo que sea juntos. Te amo mucho, valoro tu fuerza, tus ganas y que confíes en mí”, escribió.