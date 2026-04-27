Hermano de Alejandra Baigorria vive dramático desenlace tras recibir masajes en China: "Casi me mat*"

Alejandra Baigorria se encuentra en China junto a su hermano Sergio por temas vinculados con su empresa. Sin embargo, en medio de su agenda laboral, ambos decidieron darse un momento de relajación y acudieron a una sesión de masajes por primera vez en el país asiático, una experiencia que terminó sorprendiendo a todos.

Fue el mismo hermano de la 'Gringa de Gamarra' quien relató el incómodo episodio en su cuenta de TikTok, donde enseñó las marcas que le quedaron en la espalda. “Bueno, ayer me fui a hacer unos masajes... y no entendía nada”, comentó. Luego añadió: “No sé si fue masaje kamas****, casi me mat*”, generando reacciones entre sus seguidores.

Sergio Baigorria vive inesperado episodio tras someterse a masajes en China

El hermano de Alejandra Baigorria compartió en TikTok un video en el que mostró el resultado de la sesión de masajes que recibió por primera vez durante su estadía en China. En las imágenes se le observa retirándose el polo para enseñar la espalda, la cual quedó con visibles moretones y marcas moradas similares a rasguños.

La propia empresaria no ocultó su sorpresa al ver el estado en el que terminó su hermano y reaccionó preguntando: “¿Qué le hicieron?”. La escena generó risas entre ambos; sin embargo, los comentarios no tardaron en aparecer. Algunos seguidores bromearon con lo sucedido y dejaron mensajes como: “¿Qué te hicieron Sergio?”, “Esos masajes hubieran sido mejores para Said” y “¿Qué masaje pediste?”, entre otros.

¿Por qué viajaron Alejandra Baigorria y su hermano a China?

La empresaria explicó que su visita al país asiático está relacionada con la búsqueda de novedades para fortalecer su negocio. Según detalló en sus redes sociales, viajó para conocer propuestas de moda y tecnología que puedan ser llevadas al mercado peruano, como acostumbra hacerlo cada año.

“Yo he venido a ver moda y tecnología para llevarla a Perú. Las telas de algodón se compran en Perú, nadie las supera, pero las telas sintéticas con tecnología son chinas”, señaló la popular 'Gringa de Gamarra', quien, además, no pudo celebrar su primer aniversario de matrimonio con Said Palao por su estadía en China.