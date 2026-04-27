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Said Palao deja conmovedor mensaje a Alejandra Baigorria tras cumplir un año de casados, pero la pasaron separados: “Nos tocó estar lejos”

Said Palao pasó un mal día el domingo 26 de abril, al celebrar su primer aniversario de matrimonio con Alejandra Baigorria, aunque ella se encontraba en China.


Said Palao agradeció el apoyo de Alejandra Baigorria por su apoyo, aunque esté en China. Fotos: Instagram
Said Palao agradeció el apoyo de Alejandra Baigorria por su apoyo, aunque esté en China. Fotos: Instagram | Fotos: Instagram
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Said Palao vivió un sinfín de emociones el último domingo 26 de abril. Además de celebrar su primer año de casado con Alejandra Baigorria, aunque sin ella, el participante de 'Esto es guerra' se midió con los mejores atletas del mundo en la nueva edición del tradicional Ironman 70.3, en busca de uno de los cupos para el próximo Mundial de la disciplina en Francia.

El deportista peruano Said Palao tuvo que completar 90 kilómetros de ciclismo por la rápida ruta costera, desde el Callao hasta Chorrillos. Sin embargo, no cumplió su meta personal. Además, el chico reality no pudo celebrar su primer aniversario de matrimonio debido a que Alejandra Baigorria se encuentra en China.

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Said Palao lamenta la ausencia de Alejandra Baigorria

Said Palao participó en una competencia de ciclismo el domingo 26 de abril, fecha que coincidió con su aniversario de casado. Sin embargo, no contó con el apoyo presencial de su esposa. A pesar de ello, aseguró que sintió su apoyo desde lejos.

“Gracias a mi familia, a mis amigos, a todos los que estuvieron pendientes, que me empujaron cuando más lo necesitaba. Y en especial a mi esposa y a mi hijita, que estuvieron ahí haciéndome barra y siguiéndome toda la carrera desde China, dándome fuerzas que no sabía que me quedaban”, comentó Said Palao en su cuenta de Instagram.

Said Palao deja conmovedor mensaje en redes. Foto: Instagram

Said Palao deja conmovedor mensaje en redes. Foto: Instagram

“Hoy (domingo 26), además, cumplimos un año de casados y aunque nos tocó estar lejos, estuviste conmigo desde el inicio hasta el final, viendo cada parte de mi recorrido. Esa fuerza también me llevó a cruzar la meta”, fue el mensaje que le dedicó a Alejandra Baigorria. “Esto no termina acá. Esto recién empieza. Volveré más fuerte. Volveré mejor.Y la próxima… le bajamos un par de horas mínimo. Gracias a todos por el apoyo.Los quiero muchísimo”, agregó.

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Said Palao participó lesionado en competencia

Por otro lado, Said Palao contó que no pudo dar lo mejor de sí porque una lesión apareció durante la competencia. “Hoy (domingo 26 de abril) crucé la meta de mi Ironman 70.3… y no fue como lo había planeado. No hice el tiempo que quería. La lumbar me pasó factura, no pude entrenar como debía, y han sido meses con mil cosas encima. Pero hay algo que no negocié nunca: dar todo lo que tenía”, dijo.

Asimismo, reveló que pasó momentos difíciles en plena competencia. “Desde el kilómetro 1 hasta el final corrí con calambres, parando, sufriendo como pocas veces en mi vida. Hubo momentos donde el cuerpo decía ‘basta’… pero la mente no soltó. Porque cuando uno se traza un objetivo, no se trata de que todo esté perfecto… se trata de que, pase lo que pase, no te rindas”, acotó.


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