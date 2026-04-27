Said Palao recuerda a Alejandra Baigorria en su aniversario de bodas mientras ella se luce en China: "Gracias a mi esposa"
En medio de la exposición mediática tras el ampay en Argentina, el chico reality mencionó y agradeció a la influencer por su apoyo desde China luego de su participación en el Ironman 70.3 de Lima.
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Said Palao sorprendió a sus seguidores con un mensaje dedicado a su esposa, Alejandra Baigorria, en el día en que ambos celebraban su primer aniversario de bodas, una fecha que llegó en medio de la polémica generada por el ampay en Argentina y que se vivió con mayor discreción en redes sociales.
La dedicatoria llegó a través de una publicación, luego de que el ‘guerrero’ participara en el Ironman 70.3 de Lima, una competencia para la que se preparó durante meses. En su mensaje, el deportista resaltó las dificultades que enfrentó durante la carrera y agradeció el apoyo de su familia.
Publicación de Said Palao. Foto: Instagram
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Sin embargo, uno de los párrafos que no pasó desapercibido fue cuando mencionó a la 'gringa de Gamarra' y a su hija, destacando el respaldo que recibió a la distancia. “Y en especial a mi esposa y a mi hijita, que estuvieron ahí haciéndome barra y siguiéndome toda la carrera desde China”, escribió en su cuenta de Instagram.
Alejandra Baigorria pasa su aniversario de bodas sin Said en China
Mientras Said competía en Lima, la empresaria se encontraba en el país asiático, donde realizó actividades vinculadas a su empresa de ropa. La empresaria también compartió en sus redes sociales diversas imágenes de su estadía en China; sin embargo, no realizó publicaciones relacionadas con su pareja ni con su aniversario de casados.
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Asimismo, publicó momentos personales durante su viaje, en los que se la vio degustando comida local, recorriendo las calles de distintas ciudades y disfrutando de una sesión de spa. “Desde China, soñando en grande”, se lee en una de sus recientes publicaciones.
La pareja cumple su primer año de casados en medio de polémica por ampay
El primer aniversario de matrimonio de la pareja se produce semanas después de la polémica generada por un ampay que involucró a Said Palao durante un viaje a Argentina, situación que aumentó las especulaciones sobre una crisis en su relación. Cabe recordar que ambos contrajeron matrimonio el 26 de abril de 2025 en una mediática ceremonia que reunió a familiares, amigos y diversas figuras del espectáculo, evento que fue ampliamente transmitido por redes sociales.
Tras la difusión de las imágenes en el programa Magaly TV La Firme, ambos atravesaron un periodo mediático complicado; sin embargo, con el paso de los días fueron vistos nuevamente juntos y mantuvieron contacto público, lo que fue interpretado como una presunta reconciliación.