Melanie Martínez rompe en llanto tras hablar sobre infidelidad de Christian Domínguez y pide que ya no se la recuerden: "Quiero olvidar"

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Melanie Martínez rompió en llanto al recordar la infidelidad de Christian Domínguez. La cantante decidió hablar sin reservas en medio de la batalla legal que enfrenta con su expareja, quien la demandó por un supuesto daño psicológico en su agravio, en un caso relacionado con su hija mayor, Camila y su emprendimiento de helados.

En este contexto, Martínez dejó claro que no piensa dar marcha atrás y está dispuesta a enfrentarlo con todo en el proceso judicial. Sin embargo, no pudo evitar emocionarse al rememorar la traición que sufrió durante su relación, un episodio que asegura no quiere volver a revivir, aunque inevitablemente reaparece cada vez que el líder de Gran Orquesta Internacional protagoniza un nuevo escándalo.

“Si me va a denunciar, que me denuncie”: Melanie Martínez no le teme a Christian Domínguez

Tras el reciente lanzamiento de 'Que no me provoque' junto a Pamela Franco, Melanie Martínez se mostró firme en una entrevista con 'América Hoy'. Al ser consultada sobre la demanda interpuesta por Christian Domínguez, la empresaria fue tajante en su respuesta sobre si creía que él estaba siendo asesorado. “No sé quién lo asesora. Si ha sido asesoramiento de alguien, es alguien que de verdad no lo quiere porque siempre ha estado abierta la posibilidad de conversar con él de toda la vida”, aseguró.

La madre de Camila también descartó sentir resentimiento hacia su exesposo, aunque sí manifestó indignación por lo que considera un trato injusto y enfatizó su resolución de enfrentarlo. “No estoy resentida; estoy indignada. Siempre lo he apoyado y creo que nunca le he dado ningún problema en todos estos años. Creo que merecía un poquito más de consideración al respecto. Pero, debido a que no ha tomado en cuenta nada de lo que ha pasado durante todos estos años, no quiero tener ninguna consideración hacia él. Si me va a denunciar, que me denuncie. Posibilidad de reconciliación con él no quiero. Supongo que a él tampoco le interesará”, aseveró.

“Yo quiero olvidar eso”: Melanie Martínez llora tras recordar infidelidad de Christian Domínguez

Más adelante, Martínez expresó su fastidio porque el cumbiambero no reconoce el daño emocional que le ha causado. “Lo que sí me molesta es que él no ha visto sus acciones o no es consciente de sus acciones durante todos estos años y lo que emocionalmente a mí también me ha afectado”, agregó.

El momento más sensible llegó cuando la cantante se quebró al recordar la huella que dejó en su vida la infidelidad de su expareja. “Con cada mujer que él cambia, sacan el primer video de la infidelidad y son los míos. Yo quiero olvidar eso y a mí eso no me lo han permitido. Sin embargo, he venido aguantándolo durante mucho tiempo y no es justo”, declaró entre lágrimas.

Finalmente, Melanie cuestionó que el novio de Karla Tarazona se considere agraviado por el apoyo que ella recibe en su emprendimiento de helados, mientras ignora el dolor que le ha provocado. “Él dice que le afecta que yo venda helados por las personas que me han apoyado y se siente vulnerado emocionalmente. ¿Te imaginas que por unos helados se ponga así? ¿Por qué no se pone a pensar en todo lo que yo he pasado durante todos estos años?”, agregó.