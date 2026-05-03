La cantante Pamela Franco protagonizó un momento emotivo en el programa 'Sábado Súper Star', donde habló sobre la condición de su hija, María Cataleya, nacida de su relación con Christian Domínguez. La artista recibió un cuadro con fotografías junto a la menor, gesto que desató una reacción emocional inmediata frente a cámaras.

En ese contexto, la intérprete de 'Hasta el fin del mundo' compartió detalles del proceso que vive como madre de una niña con autismo y dejó en evidencia el impacto emocional y la lucha constante que enfrenta. Su testimonio no solo conmovió al público, sino también al conductor Ernesto Pimentel, quien acompañó el momento con palabras de apoyo y empatía.

"Se me cruzó por la cabeza no estar": la confesión más sincera de Pamela Franco

Durante la entrevista, Pamela Franco abordó uno de los aspectos más difíciles de su experiencia personal. La artista confesó que, en medio de la presión y la responsabilidad que implica el cuidado de su hija, atravesó pensamientos complejos sobre su propia permanencia.

"No puedo (dejar de trabajar). Tengo una niña que depende de mí y que, en algún momento, se me cruzó por la cabeza no estar. Pero si no estoy yo, ¿quién se queda con ella?", expresó con evidente emoción.

La hija de Pamela Franco ha requerido un proceso constante de terapias y acompañamiento profesional, lo que ha implicado un aprendizaje diario para la artista. "Trato de aprender día a día porque es difícil. Emocionalmente es difícil. Me caigo, me levanto, pero no pierdo la fe. Y no la voy a perder nunca y voy a intentar todo lo que esté en mis manos para lograr que ella sea, aparte de ser una niña feliz, que sea independiente", señaló, y dejó ver la determinación con la que enfrenta esta etapa.

En medio de este testimonio, Ernesto Pimentel también se mostró afectado y destacó la importancia del esfuerzo cotidiano en este tipo de situaciones. "Yo creo en el milagro del amor, en el milagro de la rehabilitación", afirmó, y subrayó el valor del acompañamiento profesional y familiar en el desarrollo de la menor.

Pamela Franco hace de todo por el bienestar de su hija

La exposición pública de la condición de la hija de Pamela Franco marcó un antes y un después en su vida personal. La cantante reconoció que compartir su experiencia le permitió conectar con otras madres que atraviesan circunstancias similares, lo que le ha brindado apoyo emocional en medio de la dificultad.

"Ahora que lo dije, la verdad, como lo expresé, me siento libre. He compartido con muchas mamás... sientes que hay personas que comparten tu mismo sentimiento y tu mismo dolor", comentó.

Pamela Franco explicó que cada avance, por pequeño que parezca, representa una motivación para continuar. "Todos los días hay algo nuevo, así sea chiquito, chiquito, chiquito, es una alegría que nos llena de mucha fuerza para seguir adelante", indicó, y resaltó que el proceso está marcado por logros progresivos y constantes.