HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Espectáculos

Pamela Franco conmueve con cruda confesión por la condición de su hija: "Se me cruzó por la cabeza no estar"

Pamela Franco se quebró en televisión al hablar sobre el autismo de su hija, revelando el duro proceso emocional que enfrenta y cómo su pequeña se ha convertido en su principal motivo para seguir adelante.

Pamela Franco aseguró sentirse liberada tras revelar la condición de su hija. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Pamela Franco aseguró sentirse liberada tras revelar la condición de su hija. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Compartir

La cantante Pamela Franco protagonizó un momento emotivo en el programa 'Sábado Súper Star', donde habló sobre la condición de su hija, María Cataleya, nacida de su relación con Christian Domínguez. La artista recibió un cuadro con fotografías junto a la menor, gesto que desató una reacción emocional inmediata frente a cámaras.

En ese contexto, la intérprete de 'Hasta el fin del mundo' compartió detalles del proceso que vive como madre de una niña con autismo y dejó en evidencia el impacto emocional y la lucha constante que enfrenta. Su testimonio no solo conmovió al público, sino también al conductor Ernesto Pimentel, quien acompañó el momento con palabras de apoyo y empatía.

PUEDES VER: Pamela Franco asegura que Christian Domínguez no le dio "ni 10 céntimos" para el tratamiento por el autismo de su hija

lr.pe

"Se me cruzó por la cabeza no estar": la confesión más sincera de Pamela Franco

Durante la entrevista, Pamela Franco abordó uno de los aspectos más difíciles de su experiencia personal. La artista confesó que, en medio de la presión y la responsabilidad que implica el cuidado de su hija, atravesó pensamientos complejos sobre su propia permanencia.

"No puedo (dejar de trabajar). Tengo una niña que depende de mí y que, en algún momento, se me cruzó por la cabeza no estar. Pero si no estoy yo, ¿quién se queda con ella?", expresó con evidente emoción.

La hija de Pamela Franco ha requerido un proceso constante de terapias y acompañamiento profesional, lo que ha implicado un aprendizaje diario para la artista. "Trato de aprender día a día porque es difícil. Emocionalmente es difícil. Me caigo, me levanto, pero no pierdo la fe. Y no la voy a perder nunca y voy a intentar todo lo que esté en mis manos para lograr que ella sea, aparte de ser una niña feliz, que sea independiente", señaló, y dejó ver la determinación con la que enfrenta esta etapa.

En medio de este testimonio, Ernesto Pimentel también se mostró afectado y destacó la importancia del esfuerzo cotidiano en este tipo de situaciones. "Yo creo en el milagro del amor, en el milagro de la rehabilitación", afirmó, y subrayó el valor del acompañamiento profesional y familiar en el desarrollo de la menor.

PUEDES VER: Pamela Franco llora desconsoladamente al confesar que su hija con Christian Domínguez padece de autismo: "Es difícil"

lr.pe

Pamela Franco hace de todo por el bienestar de su hija

La exposición pública de la condición de la hija de Pamela Franco marcó un antes y un después en su vida personal. La cantante reconoció que compartir su experiencia le permitió conectar con otras madres que atraviesan circunstancias similares, lo que le ha brindado apoyo emocional en medio de la dificultad.

"Ahora que lo dije, la verdad, como lo expresé, me siento libre. He compartido con muchas mamás... sientes que hay personas que comparten tu mismo sentimiento y tu mismo dolor", comentó.

Pamela Franco explicó que cada avance, por pequeño que parezca, representa una motivación para continuar. "Todos los días hay algo nuevo, así sea chiquito, chiquito, chiquito, es una alegría que nos llena de mucha fuerza para seguir adelante", indicó, y resaltó que el proceso está marcado por logros progresivos y constantes.

Notas relacionadas
Pamela Franco rompe en llanto en ‘Sábado Súper Star’ al hablar de la condición de su hija: “No pierdo la fe que algún día me diga mamá”

Pamela Franco rompe en llanto en ‘Sábado Súper Star’ al hablar de la condición de su hija: “No pierdo la fe que algún día me diga mamá”

LEER MÁS
Pamela Franco asegura que Christian Domínguez no le dio "ni 10 céntimos" para el tratamiento por el autismo de su hija

Pamela Franco asegura que Christian Domínguez no le dio "ni 10 céntimos" para el tratamiento por el autismo de su hija

LEER MÁS
Pamela Franco revela que encaró a Christian Cueva por no estar presente con sus hijos con Pamela López: "Ya la fregaste"

Pamela Franco revela que encaró a Christian Cueva por no estar presente con sus hijos con Pamela López: "Ya la fregaste"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ethel Pozo se quiebra tras conmovedora despedida de Yaco Eskenazi en ‘La Granja VIP Perú’: "Perdóname por abandonarte"

Ethel Pozo se quiebra tras conmovedora despedida de Yaco Eskenazi en ‘La Granja VIP Perú’: "Perdóname por abandonarte"

LEER MÁS
Karen Dejo comparte momento especial con su mamá y desata revuelo por lo joven que luce: "Parece tu hermana"

Karen Dejo comparte momento especial con su mamá y desata revuelo por lo joven que luce: "Parece tu hermana"

LEER MÁS
Examiga de Gabriela Herrera revela que ella se involucró con su esposo y difunde video de los dos besándose en su propia casa

Examiga de Gabriela Herrera revela que ella se involucró con su esposo y difunde video de los dos besándose en su propia casa

LEER MÁS
Pamela Franco rompe en llanto en ‘Sábado Súper Star’ al hablar de la condición de su hija: “No pierdo la fe que algún día me diga mamá”

Pamela Franco rompe en llanto en ‘Sábado Súper Star’ al hablar de la condición de su hija: “No pierdo la fe que algún día me diga mamá”

LEER MÁS
Hija de 'Pompinchú' protagoniza bochornoso incidente en velorio del cómico y la retiran del lugar: "¿Qué quieren, hacer más show?"

Hija de 'Pompinchú' protagoniza bochornoso incidente en velorio del cómico y la retiran del lugar: "¿Qué quieren, hacer más show?"

LEER MÁS
Federico Salazar se sincera sobre su enfermedad de la próstata tras separación de Katia Condos: "Muchos no se revisan ni piden ayuda"

Federico Salazar se sincera sobre su enfermedad de la próstata tras separación de Katia Condos: "Muchos no se revisan ni piden ayuda"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025