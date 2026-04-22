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Espectáculos

Isabel Acevedo llega a Lima y protagoniza emotivo reencuentro con Camila, hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez

Melanie Martínez celebra el reencuentro con Isabel Acevedo y Camila Domínguez tras el regreso de ‘Chabelita’, quien no dudó en promocionar el emprendimiento de helados artesanales.

En sus redes sociales, Melanie Martínez compartió una fotografía del ameno encuentro, destacando la energía positiva de Isabel Acevedo. Foto: Instagram.
En sus redes sociales, Melanie Martínez compartió una fotografía del ameno encuentro, destacando la energía positiva de Isabel Acevedo. Foto: Instagram. | Foto: Instagram.

Cuando Melanie Martínez lanzó su emprendimiento de helados artesanales, Pamela Franco y Vania Bludau, exparejas de Christian Domínguez, se sumaron para promocionar el negocio. Solo faltaba Isabel Acevedo, quien reside en Estados Unidos. Sin embargo, la popular ‘Chabelita’ volvió al Perú y una de las primeras cosas que hizo fue reunirse con Camila Domínguez y su madre.

A través de sus redes sociales, Melanie Martínez compartió una fotografía donde se le ve compartiendo un ameno momento junto a Camila, hija de Christian Domínguez, e Isabel Acevedo. “Gracias por tu visita y por esa energía maravillosa que siempre traes contigo. Vuelve pronto, Isa bella”, fue el mensaje que acompañó la publicación del reencuentro.

Este emotivo encuentro se da en medio de tensiones entre Christian Domínguez y su hija, quien en los últimos días ha mandado diversas indirectas, como que cuando cumpla 18 años, contará todo lo que vivió al lado de Karla Tarazona. A ello se suma la canción que han lanzado Pamela Franco y Melanie Martínez, que habría sido interpretada como una indirecta hacia el cumbiambero.

PUEDES VER: Christian Domínguez se molesta al enterarse en vivo que Pamela Franco reveló la condición de su hija: "Me parece innecesario"

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Isabel Acevedo promociona el negocio de Melanie Martínez

Isabel Acevedo también aprovechó su estadía para promocionar el negocio de Melanie Martínez y Camila Domínguez. “Hola, chicos, quiero mostrarles uno de los mejores helados del Perú y es ‘Delicias La monita’. Qué lindo verte, mi Melanie preciosa”, comentó la exparticipante de ‘El gran show’.

Antes de volver al Perú, Isabel Acevedo probó todos los sabores de los helados artesanales e hizo recordar que el producto también se puede adquirir mediante delivery. “Los sabores están maravillosos. Están buenazos”, dijo.

Los comentarios en redes sociales no tardaron en llegar. “Al final terminaron queriendo más a Melanie que a Christian”, “Apoyarse entre mujeres es lo mejor”, “Hasta ahora no veo a la Chabelita y a la Pamela Franco juntas”, “Ya hagan una orquesta porque estaría completa, Pamela, Melanie y Leonar cantando y la Chabelita bailando” y “Ella trataba bien a la hija de melanie”; fueron algunos de las reacciones.

Como se recuerda, durante su relación con Christian Domínguez, la bailarina desarrolló una relación cercana con Camila, vínculo que, según lo evidenciado, se mantiene con el paso del tiempo. Además, Isabel Acevedo públicamente ha mostrado respaldo hacia la adolescente en medio de los conflictos que mantiene con su padre.

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