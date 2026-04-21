Melanie Martínez no pudo contener las lágrimas tras reencontrarse con Christian Domínguez en el Juzgado de Familia. La cantante llegó acompañada de su hija Camila para enfrentar una audiencia marcada por la tensión, luego de la cual declaró que su expareja la denunció por presunto maltrato psicológico. El encuentro, cargado de emociones, puso nuevamente en evidencia las diferencias entre ambos en torno al bienestar de su primogénita.

Tras la diligencia, la intérprete de 'Que no me provoque' se quebró al pedir tranquilidad para su hija y afirmó que el cumbiambero habla de su propia estabilidad emocional, pero no piensa en la de la menor.

Melanie Martínez llora tras audiencia con Christian Domínguez

En declaraciones a la prensa, Christian Domínguez adoptó un tono irónico, pero al mismo tiempo diplomático. Frente a los micrófonos, evitó acusaciones directas contra Melanie Martínez y aseguró que siempre le deseará lo mejor a las madres de sus hijas, incluyendo a Pamela Franco. Sin embargo, dejó entrever que la situación con la madre de su primogénita había llegado a un punto límite.

Martínez, por su parte, respondió inicialmente: “Ha pasado algo lindo; lo dice porque ha tenido un acercamiento breve con Camila. Me parece genial si esto ha servido para que se pueda acercar a su hija. Me parece perfecto, ya que nunca se le impidió, y esto es prueba de ello. Solamente espero que no esté utilizando esto para limpiar la imagen de pésimo padre que se ha ganado por sus propias acciones”. Más adelante, la cantante se quebró al referirse al bienestar de la adolescente. “Lo único que quiero es que mi hija esté bien y que no la sigan lastimando”, expresó entre lágrimas.

“No habla de la estabilidad emocional de mi hija ni de la mía”: Melanie Martínez cuestiona a Christian Domínguez

En esa línea, Martínez sostuvo que Domínguez pensaba únicamente en su bienestar personal, sin considerar el de su hija mayor ni el de ella, quien debe asumir sola la crianza de sus pequeños. “Él se ha expresado de mí de muchas maneras muy terribles de cosas que yo no he hecho y que no han sido con ninguna mala intención más que de proteger a mi hija. Él habla de su estabilidad emocional por helados o por canciones, pero no habla de la estabilidad emocional de mi hija ni tampoco de la mía, porque yo soy madre soltera y tengo que ver a mis hijos también”, agregó visiblemente conmovida.

Más adelante, la cantante —que recientemente se unió a Pamela Franco para proyectos como el lanzamiento musical 'Que no me provoque'— explicó el motivo de la acción legal interpuesta por la pareja de Karla Tarazona. “Bueno, la denuncia que me ha puesto el señor es por maltrato psicológico; le estoy causando depresión y ansiedad por el tema de la difusión de mis helados y la canción... También ha asumido que sigo alineando a mi hija”, afirmó.

Su abogada, por su parte, cuestionó la decisión de Domínguez de denunciar a la madre de su hija en lugar de a los terceros que denigraron a la adolescente. Según relató, cuando se le consultó qué medidas había tomado contra esas personas, él respondió: “Ninguna”. “Con eso nos queda clarísimo por dónde quiere supuestamente el señor atacar y tratar de silenciar a la señora Melanie, porque es lo que buscan: medidas de protección para tratar de silenciarla. Pero la señora Melanie está ejerciendo, volviendo al mundo artístico, también con el emprendimiento de sus helados. Hay que apoyarla”, sentenció la representante legal.