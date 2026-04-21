HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE al 93.872%: Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre RLA
Resultados ONPE al 93.872%: Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre RLA     Resultados ONPE al 93.872%: Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre RLA     Resultados ONPE al 93.872%: Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre RLA     
Espectáculos

Melanie Martínez rompe en llanto tras reencontrarse con Christian Domínguez y exige tranquilidad para su hija: "No la sigan lastimando"

La cantante Melanie Martínez reveló que Christian Domínguez la denunció por presunto maltrato psicológico y afirmó que su expareja piensa en su bienestar personal, más no en el de la hija de ambos.

Melanie Martínez llegó a la audiencia acompañada de su hija mayor, fruto de su relación con Christian Domínguez.
Melanie Martínez llegó a la audiencia acompañada de su hija mayor, fruto de su relación con Christian Domínguez. | Foto: composición LR/Willax

Melanie Martínez no pudo contener las lágrimas tras reencontrarse con Christian Domínguez en el Juzgado de Familia. La cantante llegó acompañada de su hija Camila para enfrentar una audiencia marcada por la tensión, luego de la cual declaró que su expareja la denunció por presunto maltrato psicológico. El encuentro, cargado de emociones, puso nuevamente en evidencia las diferencias entre ambos en torno al bienestar de su primogénita.

Tras la diligencia, la intérprete de 'Que no me provoque' se quebró al pedir tranquilidad para su hija y afirmó que el cumbiambero habla de su propia estabilidad emocional, pero no piensa en la de la menor.

PUEDES VER: Pamela Franco expone la acusación que Christian Domínguez le hizo tras ampay del 'auto rana': "Tú tienes la culpa porque me has descuidado"

lr.pe

Melanie Martínez llora tras audiencia con Christian Domínguez

En declaraciones a la prensa, Christian Domínguez adoptó un tono irónico, pero al mismo tiempo diplomático. Frente a los micrófonos, evitó acusaciones directas contra Melanie Martínez y aseguró que siempre le deseará lo mejor a las madres de sus hijas, incluyendo a Pamela Franco. Sin embargo, dejó entrever que la situación con la madre de su primogénita había llegado a un punto límite.

Martínez, por su parte, respondió inicialmente: “Ha pasado algo lindo; lo dice porque ha tenido un acercamiento breve con Camila. Me parece genial si esto ha servido para que se pueda acercar a su hija. Me parece perfecto, ya que nunca se le impidió, y esto es prueba de ello. Solamente espero que no esté utilizando esto para limpiar la imagen de pésimo padre que se ha ganado por sus propias acciones”. Más adelante, la cantante se quebró al referirse al bienestar de la adolescente. “Lo único que quiero es que mi hija esté bien y que no la sigan lastimando”, expresó entre lágrimas.

PUEDES VER: Christian Domínguez se molesta al enterarse en vivo que Pamela Franco reveló la condición de su hija: "Me parece innecesario"

lr.pe

“No habla de la estabilidad emocional de mi hija ni de la mía”: Melanie Martínez cuestiona a Christian Domínguez

En esa línea, Martínez sostuvo que Domínguez pensaba únicamente en su bienestar personal, sin considerar el de su hija mayor ni el de ella, quien debe asumir sola la crianza de sus pequeños. “Él se ha expresado de mí de muchas maneras muy terribles de cosas que yo no he hecho y que no han sido con ninguna mala intención más que de proteger a mi hija. Él habla de su estabilidad emocional por helados o por canciones, pero no habla de la estabilidad emocional de mi hija ni tampoco de la mía, porque yo soy madre soltera y tengo que ver a mis hijos también”, agregó visiblemente conmovida.

Más adelante, la cantante —que recientemente se unió a Pamela Franco para proyectos como el lanzamiento musical 'Que no me provoque'— explicó el motivo de la acción legal interpuesta por la pareja de Karla Tarazona. “Bueno, la denuncia que me ha puesto el señor es por maltrato psicológico; le estoy causando depresión y ansiedad por el tema de la difusión de mis helados y la canción... También ha asumido que sigo alineando a mi hija”, afirmó.

Su abogada, por su parte, cuestionó la decisión de Domínguez de denunciar a la madre de su hija en lugar de a los terceros que denigraron a la adolescente. Según relató, cuando se le consultó qué medidas había tomado contra esas personas, él respondió: “Ninguna”. “Con eso nos queda clarísimo por dónde quiere supuestamente el señor atacar y tratar de silenciar a la señora Melanie, porque es lo que buscan: medidas de protección para tratar de silenciarla. Pero la señora Melanie está ejerciendo, volviendo al mundo artístico, también con el emprendimiento de sus helados. Hay que apoyarla”, sentenció la representante legal.

Notas relacionadas
Christian Domínguez se molesta al enterarse en vivo que Pamela Franco reveló la condición de su hija: "Me parece innecesario"

Christian Domínguez se molesta al enterarse en vivo que Pamela Franco reveló la condición de su hija: "Me parece innecesario"

LEER MÁS
Pamela Franco expone la acusación que Christian Domínguez le hizo tras ampay del 'auto rana': "Tú tienes la culpa porque me has descuidado"

Pamela Franco expone la acusación que Christian Domínguez le hizo tras ampay del 'auto rana': "Tú tienes la culpa porque me has descuidado"

LEER MÁS
Pamela Franco recuerda con dolor la reacción de Christian Domínguez ante la condición de su hija: "No me voy a olvidar sus palabras"

Pamela Franco recuerda con dolor la reacción de Christian Domínguez ante la condición de su hija: "No me voy a olvidar sus palabras"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ricardo Mendoza inaugura lujoso multiteatro y destaca el apoyo de la madre de su hijo: "Ella es el motor"

Ricardo Mendoza inaugura lujoso multiteatro y destaca el apoyo de la madre de su hijo: "Ella es el motor"

LEER MÁS
Christian Domínguez se molesta al enterarse en vivo que Pamela Franco reveló la condición de su hija: "Me parece innecesario"

Christian Domínguez se molesta al enterarse en vivo que Pamela Franco reveló la condición de su hija: "Me parece innecesario"

LEER MÁS
Roberto Martínez se emociona al celebrar importante logro de la hija de Melissa Loza en destacada universidad: "Lo lograste"

Roberto Martínez se emociona al celebrar importante logro de la hija de Melissa Loza en destacada universidad: "Lo lograste"

LEER MÁS
Pamela Franco llora desconsoladamente al confesar que su hija con Christian Domínguez padece de autismo: "Es difícil"

Pamela Franco llora desconsoladamente al confesar que su hija con Christian Domínguez padece de autismo: "Es difícil"

LEER MÁS
¡Lo dejó todo! Querido exconductor peruano de TV impacta al vivir aislado del mundo: solo habla con sus 4 perros

¡Lo dejó todo! Querido exconductor peruano de TV impacta al vivir aislado del mundo: solo habla con sus 4 perros

LEER MÁS
Hija de Celine Aguirre aparece en TV y lanza comentario sobre Shirley Arica: “Ella fue a la universidad de EEG y mi mamá a la universidad de Psicología”

Hija de Celine Aguirre aparece en TV y lanza comentario sobre Shirley Arica: “Ella fue a la universidad de EEG y mi mamá a la universidad de Psicología”

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.872%

Jesse & Joy Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Multiespacio Costa 21

Más de 300 afectados por la falta de presupuesto para la Beca Generación del Bicentenario 2026

Espectáculos

Ricardo Mendoza inaugura lujoso multiteatro y destaca el apoyo de la madre de su hijo: "Ella es el motor"

Roberto Martínez se emociona al celebrar importante logro de la hija de Melissa Loza en destacada universidad: "Lo lograste"

Rodrigo Brand, actor ampayado con Mayra Goñi, se disculpa tras violenta agresión a reporteros de Magaly Medina: "Asumo mi responsabilidad"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.872%

Juntos por el Perú de Roberto Sánchez convoca marcha tras renuncia de Piero Corvetto

Piero Corvetto renuncia como jefe de la ONPE tras irregularidades en la logística de las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025