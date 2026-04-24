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Melanie Martínez revela que su hija retomó comunicación con Christian Domínguez tras estar distanciados: "Está yendo despacio"

La exesposa de Christian Domínguez aseguró que, pese a haber retomado la comunicación, su hija aún desconfía del cantante tras su reaparición en su vida.

Christian Domínguez se reencontró con la hija de Melanie Martínez. Foto: composición LR/Latina/Panamericana TV
Christian Domínguez se reencontró con la hija de Melanie Martínez. Foto: composición LR/Latina/Panamericana TV
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Melanie Martínez sorprendió al revelar que su hija Camila retomó la comunicación con su padre, Christian Domínguez, luego de un prolongado distanciamiento. Según contó, ambos tuvieron un breve pero significativo encuentro durante una reciente audiencia, lo que marcó el inicio de un acercamiento entre ambos.

La también empresaria detalló que, si bien este reencuentro fue emotivo, la relación aún se encuentra en proceso de reconstrucción. “(Domínguez) le preguntó cómo estaba… Le preguntó sobre las manchitas en su cara. Ella dijo que era por estrés por toda está situación y no escuché más porque yo me alejé, era un momento de ellos”, señaló y aclaró que su hija todavía mantiene cierta desconfianza tras las experiencias vividas.

PUEDES VER: Melanie Martínez rompe en llanto tras reencontrarse con Christian Domínguez y exige tranquilidad para su hija: "No la sigan lastimando"

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Hija de Christian Domínguez le pide asistir a terapia psicológica

Durante su participación en el programa 'Arriba mi gente', la exesposa del cumbiambero contó que el encuentro se dio de manera natural y respetando el espacio entre ambos. Asimismo, según contó, su hija propuso asistir a terapia junto a su padre como parte del proceso de sanación. “Si eso le hace bien a ella, para mí genial, porque la prioridad es que esté bien y estable”, afirmó.

Melanie Martínez dejó en claro que, más allá de las diferencias con su expareja, su enfoque está en el bienestar emocional de la joven de 17 años, quien, tras años difíciles, busca reconstruir el vínculo con su padre y desea que no se repita la misma situación con la hija de Pamela Franco. “Mi hija pasó por muchísimas cosas durante sus casi 18 años. Yo espero de que a Katita no le pase lo mismo”, añadió.

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Hija de Melanie Martínez aún desconfía de Domínguez

Pese a este avance, la también cantante fue enfática en señalar que su hija aún no confía plenamente en su padre. Recordó que en el pasado la joven hizo transmisiones en redes sociales exponiendo el distanciamiento, motivada por la necesidad de atención. “Ella salió muy herida y hasta ahorita no confía”, sostuvo.

Martínez reveló que Camila ha sido clara respecto a sus expectativas. “Me dice: ‘todavía no confío, tengo que ver que haya un cambio real’, que no sea solo para salir de televisión y decir ‘ya estoy bien con mi hija’, como lo ha hecho, para limpiar su imagen de mal padre”, comentó la empresaria, quien también expresó su deseo de que la relación evolucione de manera positiva.

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