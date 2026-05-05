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Magaly Medina cuestiona a esposa de Reimond Manco al verla con él en la playa tras supuesta reconciliación: “Hay que darse su lugar”

Lilia Moretti y Reimond Manco sorprenden al aparecer juntos en la playa, desatando críticas de Magaly Medina. Para la 'Urraca', ellos normalizan actitudes tóxicas al mantener un vínculo cercano tras la infidelidad del exfutbolista.


Magaly Medina cree que esposa de Manco debe alejarse del exfutbolista. Foto: captura/ATV
Magaly Medina cree que esposa de Manco debe alejarse del exfutbolista. Foto: captura/ATV | Foto: captura/ATV
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Cuando Lilia Moretti anunció el fin de su matrimonio con Reimond Manco, tras revelarse que él entablaba conversaciones con otras mujeres, Magaly Medina fue una de las primeras en aplaudirla. Sin embargo, la conductora se mostró decepcionada luego de que se difundieran imágenes de ella en la playa de Santa María el último viernes 1 de mayo, disfrutando con el exfutbolista, como si nada hubiese pasado.

Para Magaly Medina, lo que hacen Lilia Moretti y Reimond Manco no es lo mejor para sus hijos porque mantienen una imagen distorsionada de lo que es familia. “¿Qué ejemplo les das a tu hija mujer y a tu hijo hombre? A tu hijo hombre le estás diciendo: ‘Todas las mujeres tienen que perdonarte y disculparte porque la familia es primero’. Y a la hija mujer le estás diciendo: ‘Cuando te saquen la vuelta, cuando te falten el respeto, cuando no respeten el compromiso que tienen contigo, normal, puede seguir ingresando el hombre a la casa, porque él es tu papá” comentó molesta.

Para Magaly Medina, no es malo que Lilia y Reimond se lleven bien como padres, pero debió alejarse de él por un tiempo para que aprenda a valorarla. “O sea, nadie dice que se peleen en la calle y que estén a los insultos, pero cuando una persona quiere poner a prueba al hombre que le ha fallado, mínimo tomas distancia, contacto cero. Y si él quiere salir con sus cuatro hijos, pues que salga y que los lleve a la luna si quiere. Pero una, ¿por qué va a ir? Hay que darse su lugar. Hay que quererse”, añadió.

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¿Qué dijeron Reimond Manco y Lilia Moretti?

Los trabajadores de 'Magaly TV: la firme' se comunicaron con Reimond Manco y Lilia Moretti para que hablaran sobre sus imágenes. “Lilia ha sido muy clara con sus historias. Nosotros tenemos cuatro hijos y somos una familia, y seguiremos siendo una familia muy unida. ¿No sé qué pueden pretender? ¿Que nos insultemos, que nos vean peleando o discutiendo?”, preguntó el exfutbolista.

“Nos verán y nos van a ver siempre juntos. Tenemos cuatro hijos, somos y seremos siempre una familia. ¿Qué es lo malo en esas imágenes? Para nada. Saquen lo que tengan que sacar. Mi vida no es una mentira ni mucho menos un circo. Yo no tengo por qué tenerle cólera o resentimiento absurdo a Reimond ni a nadie, porque al final me haría daño yo misma con sentir esos sentimientos negativos”, dijo la mujer.

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