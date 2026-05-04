La esposa de Reimond Manco, Lilia Moretti, respondió fuerte a los comentarios que cuestionan su presunta reconciliación con el exfutbolista. La polémica surgió semanas después de que el exjugador admitiera públicamente haber sido infiel, tras la difusión de conversaciones que lo vincularon con una joven identificada como Maydiel.

A través de sus redes sociales, la tumbesina decidió dirigirse a quienes vienen opinando sobre su vida sentimental y familiar. La madre de los hijos del exfutbolista de Alianza Lima dejó en claro que no permitirá que terceros construyan versiones sobre una relación que, según remarcó, solo conocen en profundidad sus protagonistas.

Lilia Moretti enfrenta críticas por su relación con Reimond Manco

Durante el último fin de semana, Lilia Moretti publicó un extenso pronunciamiento luego de recibir comentarios negativos por una supuesta reconciliación con el ex ‘Jotita’. “No se juzga lo que no se vive. No inventen historias donde no conocen ni el inicio. Así como fui clara y frentera para hablar de mi separación, porque soy humana, no perfecta, hoy también doy la cara. Mi vida es mía, y la conduzco yo”, escribió.

Con esas palabras, la esposa de Reimond Manco marcó distancia de las especulaciones y recordó que, en su momento, también fue directa al referirse a su separación. Esta vez, sin embargo, decidió responder ante las críticas por el presunto perdón que le habría otorgado al exdeportista, luego del escándalo de infidelidad que ocupó varias portadas de entretenimiento.

“No opinen sobre lo que fue o es mi relación si no estuvieron dentro. No soy jueza, ni lavandería de nadie. Cada quien vive, decide y aprende a su manera”, añadió.

El pronunciamiento de Moretti llega después de que el caso de Reimond Manco fuera expuesto en televisión nacional el pasado 15 de abril de 2026, cuando el programa de Magaly Medina difundió presuntas pruebas de una infidelidad. En esa ocasión, se presentaron capturas de pantalla de conversaciones entre el exfutbolista y una joven llamada Maydiel, en las que se apreciaban coordinaciones para encuentros y mensajes de tono comprometedor.

Lilia Moretti no niega haber perdonado a Reimond Manco

Aunque Lilia Moretti no confirmó de manera directa si perdonó a Reimond Manco, tampoco negó que exista un nuevo acercamiento entre ambos. Por el contrario, optó por explicar que la situación actual de la pareja pertenece al ámbito privado y que solo ellos conocen lo ocurrido antes, durante y después del escándalo.

“Reimond y yo sabemos lo que hemos vivido y lo que vivimos. Aquí nadie es el malo de la película, aquí nadie es víctima. Somos dos seres humanos aprendiendo, creciendo y con derecho a equivocarnos”, expresó la esposa del exfutbolista, en una frase que generó amplio debate entre usuarios de redes sociales.

Moretti también señaló que sus hijos son los únicos que tienen derecho a conocer la historia completa. Con ello, buscó cerrar la puerta a nuevas especulaciones sobre su vínculo con Manco y pidió dejar de lado el morbo en torno a su vida familiar. “Y solo mis hijos tienen derecho a conocer la verdad completa. Con esto cierro el tema. Dejen el morbo y vibren bonito”, agregó.