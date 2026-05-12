Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 15 del Torneo Apertura

Alianza Lima, Cienciano y Los Chankas luchan por el primer lugar del Torneo Apertura 2026. Foto: Liga 1/composición LR

Alianza Lima, Cienciano y Los Chankas luchan por el primer lugar del Torneo Apertura 2026. Foto: Liga 1/composición LR

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Cada vez falta menos para que culmine el primer torneo de la Liga 1 2026. Luego del empate entre Alianza Lima y Sporting Cristal en la jornada pasada, los blanquiazules se mantienen como líderes del Torneo Apertura, pero aún hay equipos acechando el primer lugar. El arranque de la fecha 15 será en el Estadio Héroes de San Ramón, con el encuentro entre FC Cajamarca y Sporting Cristal.

Alianza Lima visitará a Cienciano en Cusco, en un enfrentamiento directo por la lucha del Apertura. Por su parte, Universitario recibirá a Atlético Grau en uno de los primeros duelos de la jornada. De igual forma, Los Chankas jugarán de local ante CD Moquegua en el último partido de la fecha.

Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 15 del Torneo Apertura

Viernes 15 de mayo

FC Cajamarca vs Sporting Cristal

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Universitario vs Atlético Grau

Hora: 8.00 p. m.

Estadio: Monumental U Marathon

Sábado 16 de mayo

Melgar vs Sport Huancayo

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Monumental UNSA

Juan Pablo II vs Alianza Atlético

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: Complejo Deportivo Juan Pablo II

Cienciano vs Alianza Lima

Hora: 5.45 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Sport Boys vs Cusco FC

Hora: 8.30 p. m.

Estadio: Miguel Grau

Domingo 17 de mayo

ADT vs Comerciantes Unidos

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: Unión Tarma

Deportivo Garcilaso vs UTC

Hora: 1.15 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Los Chankas vs CD Moquegua

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Municipal Los Chankas

Programación de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. Foto: Liga 1

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Así marcha la tabla de la Liga 1 2026 antes del inicio de la fecha 15 del Torneo Apertura. Alianza Lima es líder con 33 puntos.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Alianza Lima 14 10 +18 33 2. Los Chankas 14 9 +6 30 3. Cienciano 14 9 +12 29 4. Universitario 14 7 +9 25 5. Melgar 14 6 +4 21 6. Cusco FC 14 6 -4 21 7. Comerciantes Unidos 14 5 +1 20 8. Deportivo Garcilaso 14 5 -2 19 9. Alianza Atlético 14 4 +2 17 10. ADT 14 4 +1 17 11. CD Moquegua 14 5 -5 17 12. Sporting Cristal 14 4 0 16 13. UTC 14 4 -3 16 14. Sport Huancayo 14 4 -6 15 15. Juan Pablo II 14 4 -13 15 16. Sport Boys 14 2 -6 13 17. FC Cajamarca 14 3 -7 12 18. Atlético Grau 14 2 -7 10

¿Dónde ver el Torneo Apertura de la Liga 1 2026?

Todos los partidos de Liga 1 2026 son transmitidos a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes participantes en el campeonato.