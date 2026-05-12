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Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 15 del Torneo Apertura

Este fin de semana arranca una nueva jornada en el Torneo Apertura 2026. Alianza Lima y Cienciano protagonizarán el enfrentamiento más atractivo de la fecha en el Cusco.

Alianza Lima, Cienciano y Los Chankas luchan por el primer lugar del Torneo Apertura 2026. Foto: Liga 1/composición LR
Alianza Lima, Cienciano y Los Chankas luchan por el primer lugar del Torneo Apertura 2026. Foto: Liga 1/composición LR
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Cada vez falta menos para que culmine el primer torneo de la Liga 1 2026. Luego del empate entre Alianza Lima y Sporting Cristal en la jornada pasada, los blanquiazules se mantienen como líderes del Torneo Apertura, pero aún hay equipos acechando el primer lugar. El arranque de la fecha 15 será en el Estadio Héroes de San Ramón, con el encuentro entre FC Cajamarca y Sporting Cristal.

Alianza Lima visitará a Cienciano en Cusco, en un enfrentamiento directo por la lucha del Apertura. Por su parte, Universitario recibirá a Atlético Grau en uno de los primeros duelos de la jornada. De igual forma, Los Chankas jugarán de local ante CD Moquegua en el último partido de la fecha.

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Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 15 del Torneo Apertura

Viernes 15 de mayo

  • FC Cajamarca vs Sporting Cristal
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Héroes de San Ramón
  • Universitario vs Atlético Grau
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Estadio: Monumental U Marathon

Sábado 16 de mayo

  • Melgar vs Sport Huancayo
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: Monumental UNSA
  • Juan Pablo II vs Alianza Atlético
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Estadio: Complejo Deportivo Juan Pablo II
  • Cienciano vs Alianza Lima
  • Hora: 5.45 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
  • Sport Boys vs Cusco FC
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Estadio: Miguel Grau

Domingo 17 de mayo

  • ADT vs Comerciantes Unidos
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Estadio: Unión Tarma
  • Deportivo Garcilaso vs UTC
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
  • Los Chankas vs CD Moquegua
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Municipal Los Chankas
Programación de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. Foto: Liga 1

Programación de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. Foto: Liga 1

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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Así marcha la tabla de la Liga 1 2026 antes del inicio de la fecha 15 del Torneo Apertura. Alianza Lima es líder con 33 puntos.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima1410+1833
2.Los Chankas149+630
3.Cienciano149+1229
4.Universitario147+925
5.Melgar146+421
6.Cusco FC146-421
7.Comerciantes Unidos145+120
8.Deportivo Garcilaso145-219
9.Alianza Atlético144+217
10.ADT144+117
11.CD Moquegua145-517
12.Sporting Cristal144016
13.UTC144-316
14.Sport Huancayo144-615
15.Juan Pablo II144-1315
16.Sport Boys142-613
17.FC Cajamarca143-712
18.Atlético Grau142-710

¿Dónde ver el Torneo Apertura de la Liga 1 2026?

Todos los partidos de Liga 1 2026 son transmitidos a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes participantes en el campeonato.

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