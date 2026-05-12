Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 15 del Torneo Apertura
Este fin de semana arranca una nueva jornada en el Torneo Apertura 2026. Alianza Lima y Cienciano protagonizarán el enfrentamiento más atractivo de la fecha en el Cusco.
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Cada vez falta menos para que culmine el primer torneo de la Liga 1 2026. Luego del empate entre Alianza Lima y Sporting Cristal en la jornada pasada, los blanquiazules se mantienen como líderes del Torneo Apertura, pero aún hay equipos acechando el primer lugar. El arranque de la fecha 15 será en el Estadio Héroes de San Ramón, con el encuentro entre FC Cajamarca y Sporting Cristal.
Alianza Lima visitará a Cienciano en Cusco, en un enfrentamiento directo por la lucha del Apertura. Por su parte, Universitario recibirá a Atlético Grau en uno de los primeros duelos de la jornada. De igual forma, Los Chankas jugarán de local ante CD Moquegua en el último partido de la fecha.
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Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 15 del Torneo Apertura
Viernes 15 de mayo
- FC Cajamarca vs Sporting Cristal
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
- Universitario vs Atlético Grau
- Hora: 8.00 p. m.
- Estadio: Monumental U Marathon
Sábado 16 de mayo
- Melgar vs Sport Huancayo
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Monumental UNSA
- Juan Pablo II vs Alianza Atlético
- Hora: 3.15 p. m.
- Estadio: Complejo Deportivo Juan Pablo II
- Cienciano vs Alianza Lima
- Hora: 5.45 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
- Sport Boys vs Cusco FC
- Hora: 8.30 p. m.
- Estadio: Miguel Grau
Domingo 17 de mayo
- ADT vs Comerciantes Unidos
- Hora: 11.00 a. m.
- Estadio: Unión Tarma
- Deportivo Garcilaso vs UTC
- Hora: 1.15 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
- Los Chankas vs CD Moquegua
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Municipal Los Chankas
Programación de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. Foto: Liga 1
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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
Así marcha la tabla de la Liga 1 2026 antes del inicio de la fecha 15 del Torneo Apertura. Alianza Lima es líder con 33 puntos.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Alianza Lima
|14
|10
|+18
|33
|2.
|Los Chankas
|14
|9
|+6
|30
|3.
|Cienciano
|14
|9
|+12
|29
|4.
|Universitario
|14
|7
|+9
|25
|5.
|Melgar
|14
|6
|+4
|21
|6.
|Cusco FC
|14
|6
|-4
|21
|7.
|Comerciantes Unidos
|14
|5
|+1
|20
|8.
|Deportivo Garcilaso
|14
|5
|-2
|19
|9.
|Alianza Atlético
|14
|4
|+2
|17
|10.
|ADT
|14
|4
|+1
|17
|11.
|CD Moquegua
|14
|5
|-5
|17
|12.
|Sporting Cristal
|14
|4
|0
|16
|13.
|UTC
|14
|4
|-3
|16
|14.
|Sport Huancayo
|14
|4
|-6
|15
|15.
|Juan Pablo II
|14
|4
|-13
|15
|16.
|Sport Boys
|14
|2
|-6
|13
|17.
|FC Cajamarca
|14
|3
|-7
|12
|18.
|Atlético Grau
|14
|2
|-7
|10
¿Dónde ver el Torneo Apertura de la Liga 1 2026?
Todos los partidos de Liga 1 2026 son transmitidos a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes participantes en el campeonato.