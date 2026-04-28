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Maju Mantilla es captada visitando a Gustavo Salcedo tras sus salidas con María Pía Vallejos, pero evita responder a críticas de la veterinaria

La veterinaria María Pía Vallejos cuestionó fuertemente a Maju Mantilla, a quien acusó de invalidarla a nivel nacional luego de que Gustavo Salcedo confirmara que sí salen juntos.

Maju Mantilla estuvo aproximadamente 30 minutos en la oficina de Gustavo Salcedo.
Maju Mantilla estuvo aproximadamente 30 minutos en la oficina de Gustavo Salcedo. | Foto: composición LR/Amor y Fuego
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Maju Mantilla vuelve a estar en el centro de la atención pública por su vínculo con su aún esposo, Gustavo Salcedo. A pocos días de las explosivas declaraciones de la veterinaria María Pía Vallejos —quien la acusó de haberla “invalidado a nivel nacional” tras las revelaciones del exdeportista sobre sus salidas—, la exreina de belleza fue captada por 'Amor y fuego' visitando al empresario en el edificio donde trabaja.

El encuentro entre la conductora de televisión y el padre de sus hijos ocurre después de que la médica también fuera vista saliendo del mismo lugar en reiteradas ocasiones, según el programa de espectáculos.

PUEDES VER: Veterinaria María Pía Vallejos advierte a Maju Mantilla tras ser oficializada por Gustavo Salcedo: "Que no se meta conmigo"

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Captan a Maju Mantilla visitando a Gustavo Salcedo tras encuentro del empresario con María Pía Vallejos

De acuerdo con 'Amor y fuego', Maju Mantilla inicialmente tomó una dirección contraria al edificio donde trabaja Gustavo Salcedo. Tras caminar varios minutos sin dirigirse a un destino específico, la recordada Miss Mundo 2004 volvió sobre sus pasos y finalmente ingresó al inmueble donde se encuentra la oficina del empresario.

El programa detalló que la presentadora permaneció alrededor de 30 minutos dentro del lugar, un lapso que despertó aún más interrogantes sobre el motivo de su visita. La coincidencia temporal —apenas horas después de que Vallejos fuera vista saliendo del mismo inmueble— ha intensificado la atención mediática en torno a este triángulo de versiones y encuentros.

PUEDES VER: María Pía Vallejos manda duro mensaje a Maju Mantilla tras su llanto por sus salidas con Gustavo Salcedo: "Toca aceptar la realidad"

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Maju Mantilla opta por el hermetismo ante declaraciones de María Pía Vallejos

A diferencia de ocasiones previas en las que respondió a la prensa, esta vez Maju Mantilla optó por un silencio absoluto. En las imágenes se observa al reportero de 'Amor y fuego' siguiéndola de cerca mientras intenta obtener su versión sobre las recientes declaraciones de la saliente de Gustavo Salcedo. "María Pía ha dicho que le has invalorado. Ella se siente atacada por tus declaraciones. Habías dicho que entendido mal; sin embargo, ella dice que sigue saliendo con Gustavo. Ella ha dicho 'Que la señora no se meta conmigo'. Se refería a ti. ¿Te molesta que ella hable así de ti?", se le escucha insistir, sin lograr que la exreina de belleza rompa su hermetismo.

El periodista del programa conducido por Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre redobló sus intentos, planteando nuevas preguntas sobre la situación sentimental de la presentadora y el vínculo de Salcedo con la veterinaria. "También hemos visto salir del trabajo de Gustavo, de la empresa. ¿Eso te incomoda? ¿Te molesta que ella vaya? Otros piensa que estás cegada por Gustavo, que él está jugando con las dos. ¿Has conversado con él? Desde que salieron las declaraciones de María Pía diciendo que sí está saliendo con Gustavo, que tienen una relación, él ya no va a tu casa, no duerme en tu casa. ¿María Julia reconquistará el amor de Gustavo?", agregó el reportero, sin obtener respuesta.

Finalmente, Mantilla mantuvo la misma postura reservada hasta que llegó a su vehículo. Solo entonces rompió el silencio, pero únicamente para agradecer y despedirse.

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