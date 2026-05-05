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Francho Sierralta, amigo de Mario Irivarren y Said Palao, fue ampayado con su esposa en California tras engañarla en Argentina

Francho Sierralta fue sorprendido besando a otra mujer durante su despedida de soltero en Argentina. A pesar de la polémica, su esposa lo habría perdonado, por lo que viajaron juntos a Los Ángeles.


Recientemente, Francho Sierralta fue visto en Santa Mónica, California, junto a Nathalie Galleno, lo que sugiere que han reconciliado su relación.
Recientemente, Francho Sierralta fue visto en Santa Mónica, California, junto a Nathalie Galleno, lo que sugiere que han reconciliado su relación.
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Cuando 'Magaly TV: la firme' difundió imágenes de Francho Sierralta besando a una mujer que no es su esposa en el viaje que realizó a Argentina junto a Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi, el empresario cerró sus cuentas en las redes sociales y se alejó del ojo público. Sin embargo, este martes 5 de mayo se dio a conocer que el amigo de los chicos reality habría sido perdonado por su infidelidad.

A través de sus respectivas cuentas, Samuel Suárez, de Instarándula, y Ric La Torre revelaron imágenes de Francho Sierralta en el muelle de Santa Mónica, ubicado en Los Ángeles (California, EE. UU.), junto a su aún esposa, Nathalie Galleno.

PUEDES VER: Magaly Medina cuestiona a esposa de Reimond Manco al verla con él en la playa tras supuesta reconciliación: “Hay que darse su lugar”

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Esposa de Francho Sierralta habría perdonado su infidelidad

Semanas después de haber estado en el ojo de la polémica por su comportamiento en el famoso yate, Francho Sierralta fue captado en el extranjero junto a su esposa, Nathalie Galleno, quien habría decidido darle una nueva oportunidad.

En las imágenes se ve a Francho Sierralta abrazando a Nathalie Galleno en California, lo que deja en evidencia que la reconciliación sería un hecho. En otro video se aprecia a la pareja revisando un celular. Según las imágenes, estarían viendo cómo quedaron las fotografías que se tomaron frente al mar.

“La única que ganó aquí fue Onelia”, “No puede ser y él fue el peor de todos”, “El que se lo queda pierde”, “El dinero hace que perdones todo”, “Sentí vergüenza ajena” y “Qué pena por ella” fueron algunos de los comentarios que dejaron en TikTok.

Como se recuerda, Sierralta viajó a Argentina como parte de su despedida de soltero posterior a su boda, acompañado por Said Palao y Mario Irivarren. De los tres, el más perjudicado fue el integrante de 'La Manada', pues Onelia Molina decidió poner fin a la relación.

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