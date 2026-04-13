Carlos Álvarez se pronunció tras no pasar a la segunda vuelta en las elecciones 2026 y afirmó que abandonará la política de manera definitiva. El comediante envió un extenso mensaje a sus electores, en el que aprovechó para reflexionar sobre su experiencia como candidato presidencial.

“La política es un mundo sucio, de traiciones, y lo que comprobé es que se sacrifica la lealtad”, señaló Álvarez en sus redes sociales al aceptar su derrota. No obstante, prometió a sus seguidores que seguirá vigilante y denunciará lo que sea necesario en la búsqueda de un país mejor.

Carlos Álvarez retorna al humor con su imitación de Piero Corvetto, jefe de la ONPE

Por otra parte, Carlos Álvarez sorprendió al revelar que retomará su faceta como humorista. Además, anunció su más reciente imitación a Piero Corvetto, jefe de la ONPE. Él viene siendo muy criticado por el caos generado en las elecciones 2026, donde más de 60.000 peruanos se quedaron sin votar debido a que no llegaron las actas a colegios en San Juan de Miraflores y Lurín.

“Se viene Piero Coqueto”, escribió el artista al compartir una foto de su interpretación. El hecho fue celebrado por sus seguidores, quienes halagaron su regreso a la comicidad e incluso muchos le pidieron que continúe en la política, pero postulando a la alcaldía de Lima.

Carlos Álvarez reconoció su derrota en las elecciones 2026

Carlos Álvarez reconoció su derrota en las elecciones 2026, donde no logró el objetivo de pasar a la segunda vuelta. “No se logró el objetivo de llegar para cambiar todo, para terminar con la delincuencia y los sicarios, para acabar con la corrupción, para que la educación y la salud sean dignas para todos los peruanos”, señaló en un video compartido en sus redes sociales.

“Jamás sacaré de mi mente cada abrazo, palabra de aliento, cada regalo, cada beso de una madre y las bendiciones, cada foto con los niños y a veces no pude responder a todo. Me hizo el hombre más feliz del mundo”, finalizó.