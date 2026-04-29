La polémica alrededor de Samahara Lobatón sumó un nuevo capítulo luego de que Melody Cortez, conocida como la ‘prima’ de la influencer, ofreciera declaraciones que no pasaron desapercibidas en el programa de espectáculos 'Q bochinche'. Durante la entrevista con los conductores Samuel Suárez y Ric La Torre, la joven lanzó una revelación que rápidamente encendió las redes sociales.

En medio de la conversación, Cortez cuestionó la forma en que Youna habría propuesto matrimonio a Samahara, insinuando que no fue un gesto significativo. Fue entonces cuando aseguró que ella vivió una experiencia completamente distinta, marcando distancia con lo ocurrido con la hija de Melissa Klug y generando un fuerte contraste entre ambas historias.

‘Prima’ de Samahara Lobatón asegura que Youna le pidió matrimonio en helicóptero y con anillo

Melody Cortez no dudó en afirmar que Youna le pidió matrimonio en una escena que calificó como “romántica” y elaborada. Según su testimonio, el barbero organizó una experiencia aérea en Miami, Estados Unidos, donde le entregó un anillo de compromiso, mucho antes de cualquier intento con Samahara Lobatón.

“A mí sí me pidió matrimonio desde un helicóptero en Miami, con anillo y todo. Él se quiere casar hace tiempo”, expresó entre risas, dejando entrever que su relación con Youna tuvo momentos más significativos.

“Amiga, te estás enterando hermana, primicia. Siempre fui la primera, primero es domingo y después es lunes...“, indicó Melody, quien fue presentada tiempo atrás por Melissa Klug como la ‘prima’ de Samahara Lobatón.

Melody Cortez da detalles de la pedida de mano de Youna

Al profundizar en su relato, Melody Cortez explicó que la propuesta ocurrió en una etapa compleja de su relación con Youna, cuando ambos residían en diferentes estados de Estados Unidos: ella en Miami y él en Virginia. Pese a la distancia, el joven organizó la sorpresa sin darle mayores pistas.

La ‘prima’ de Samahara Lobatón detalló que fue trasladada en un servicio de transporte hasta un lugar alejado, donde la esperaba un helicóptero privado. Durante el vuelo, y ya en el aire, Youna sacó el anillo e hizo la propuesta de matrimonio. “Compartimos ahí y cuando estábamos arriba me pidió casarme con él”, recordó.

“Creo que a él le gusta pedir matrimonio con las cosas voladoras. Tengo el anillo, lo tengo todavía, los anillos no se devuelven. Fue un bonito recuerdo, fue bien romántico”, añadió Cortez.