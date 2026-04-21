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Espectáculos

Christian Domínguez se molesta al enterarse en vivo que Pamela Franco reveló la condición de su hija: "Me parece innecesario"

¡No sabía nada! Christian Domínguez quedó en shock cuando se enteró que Pamela Franco había revelado la condición que padece de su hija. El cantante señaló que su expareja no le informó sobre las declaraciones que iba a dar.

Pamela Franco y Christian Domínguez nuevamente enfrentados. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Pamela Franco y Christian Domínguez nuevamente enfrentados. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Pamela Franco ofreció una reveladora entrevista el lunes 20 de abril en el programa de Andrea Llosa, emitido por Panamericana Televisión. Durante la conversación, la artista de cumbia sorprendió al público al compartir detalles hasta ahora desconocidos de su pasada relación con Christian Domínguez, con quien tiene una hija. Entre sus confesiones, la cantante dio a conocer que la menor ha sido diagnosticada con autismo, describiendo el proceso como uno de los retos más difíciles que ha enfrentado en su vida.

Las declaraciones no tardaron en generar repercusiones. Horas después, el también actor se presentó en el programa 'Arriba mi gente', donde fue informado en vivo sobre lo revelado por su expareja. Visiblemente incómodo, el líder de la Gran Orquesta Internacional expresó su molestia e indignación, cuestionando la decisión de exponer públicamente la condición de su hija. “Me parece innecesario”, afirmó, dejando en evidencia su desacuerdo con la manera en que se hizo pública esta información.

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Christian Domínguez fastidiado ante declaraciones de Pamela Franco sobre su hija

La reacción de Christian Domínguez no se hizo esperar tras enterarse en vivo de las declaraciones de Pamela Franco. Durante su participación en el programa de Latina, el cantante dejó en claro su incomodidad por no haber sido informado previamente sobre lo que se iba a revelar en televisión.

“No se me informó, no se me informó que se iba a dar. Tenía entendido que esto es un tema de dos, los dos tenemos que estar de acuerdo con eso o por lo menos avisarnos, pero no me dijo nada”, expresó con evidente molestia.

Asimismo, el artista cuestionó la necesidad de hacer pública la condición de su hija, enfatizando que no se trata de ocultar la situación, sino de manejarla con normalidad y en el ámbito familiar.

“Me parece innecesario haber dicho la condición de nuestra pequeña, no para tener que ocultarlo, porque eso jamás ha pasado, sino porque con eso tú tienes que convivir de la manera más normal. Es poder salir a la calle, ir a almorzar de lo más normal. Es una condición y punto, no es necesario salir en televisión a contarlo”, señaló, reafirmando su postura frente a la exposición mediática del tema.

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¿Qué dijo Pamela Franco sobre su hija con Christian Domínguez?

La cantante Pamela Franco ofreció una entrevista profundamente emotiva y durante la conversación, la artista abordó por primera vez un tema íntimo relacionado con su vida personal, mostrándose visiblemente afectada al hablar de la condición de la hija que tiene con Christian Domínguez.

En medio de la entrevista, y con la voz entrecortada, la actual pareja de Christian Cueva confesó que su pequeña padece de autismo, revelando lo complejo que ha sido para ella afrontar este proceso. “No es una enfermedad, pero asimilarlo para algunas mamás es difícil”, expresó conmovida.

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