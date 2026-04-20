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Espectáculos

Pamela Franco llora al confesar que Christian Domínguez manejaba todo su dinero y nunca se lo devolvió: “Tenía que llamarlo para que me yapee”

Pamela Franco sorprendió al revelar que mantenía económicamente a su expareja, Christian Domínguez, quien le había prometido encargarse de comprar una casa para ambos.  

Pamela Franco se presentó en el programa de Andrea Llosa. Foto: Composición LR/Panamericana/Instagram.
Pamela Franco se presentó en el programa de Andrea Llosa. Foto: Composición LR/Panamericana/Instagram.

Pamela Franco se presentó en el programa ‘La verdad a prueba’, conducido por Andrea Llosa. Allí, la cantante reveló que su expareja, Christian Domínguez, era quien administraba y cobraba todo el dinero que ella ganaba. En un inicio lo tomó como algo normal, pero con el paso de las semanas la situación comenzó a incomodarla.

“Yo quería movilizarme para un lugar y le tenía que llamar para que me yapee, luego eso me empezó a fastidiar”, expresó Franco. Según contó, esto respondió a un acuerdo que tenía con el líder de La gran orquesta: todo lo que ella generaba sería manejado por Domínguez para cubrir los gastos diarios y la manutención de ambos junto a la hija que tienen en común.

En tanto, los ingresos del cantante serían destinados a ahorrarse, con el objetivo de comprar una casa, que era el sueño de ambos.

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Pamela Franco acusa a Christian Domínguez de no devolverle ni un céntimo de su dinero

La decepción fue total cuando Pamela Franco puso fin a su relación con Christian Domínguez en enero de 2024. En ese contexto, la cantante contó que, al reclamarle por el dinero que ella había generado y que él administraba, recibió una respuesta que la dejó sorprendida.

“Me dijo: ‘No tienes ni un sol’, delante de mi hermano”, señaló entre lágrimas la intérprete de ‘Diles’, asegurando que nunca vio ni un céntimo de su dinero.   

“Estaba pasando todo un problema. Entonces una cosa me llevó a cometer otros errores. Cómo sentarme en un lugar y decir cosas. Estaba mal emocionalmente (¿Qué es lo que más te duele de todo esto?) Me duele que él (Domínguez) no haya sido una buena persona”, declaró.  

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¿Cuántos años estuvieron juntos Pamela Franco y Christian Domínguez?

Pamela Franco y Christian Domínguez mantuvieron una relación de cuatro años como pareja, desde finales de 2019 hasta enero de 2024. Durante ese tiempo, tuvieron una hija en común. En un inicio se consolidaron como una de las parejas más sólidas de la farándula, incluso rompiendo la conocida ‘maldición de los tres años’ del cantante, quien no había logrado superar ese tiempo con anteriores relaciones.

La relación avanzó a tal punto que existieron planes de boda que finalmente no se concretaron. Todo terminó tras el escándalo de infidelidad protagonizado por el líder de ‘La gran orquesta’ con la joven Mary Moncada, en el recordado episodio del ‘auto rana’.

    

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