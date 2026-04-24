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Pamela Franco enfrenta a Christian Domínguez tras revelar la condición de su hija y llora al hacerle conmovedor pedido: "Preocúpate..."

Luego de revelar que su hija padece de autismo, Pamela Franco no aguantó las lágrimas al pedirle a Christian Domínguez mayor responsabilidad como padre. La cantante señaló que hará lo que sea porque la menor sea independiente.

Pamela Franco reveló hace poco que su hija padece de autismo. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Pamela Franco reveló hace poco que su hija padece de autismo. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Pamela Franco protagonizó un emotivo momento en televisión nacional. Durante su participación en el programa ‘Arriba mi gente’, la cantante no pudo contener las lágrimas al referirse a la situación que atraviesa junto a Christian Domínguez, poniendo en el centro de su mensaje el bienestar de su hija.

El pronunciamiento de la cumbiambera se produjo en un contexto de tensión familiar, donde la artista decidió hablar sin filtros sobre sus prioridades como madre. Sus declaraciones no solo evidencian un conflicto con el padre de su hija, sino también una preocupación profunda por el desarrollo emocional y futuro de la menor.

PUEDES VER: Pamela Franco llora desconsoladamente al confesar que su hija con Christian Domínguez padece de autismo: "Es difícil"

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Pamela Franco manda fuerte mensaje a Christian Domínguez

En su intervención, Pamela Franco lanzó un mensaje directo a Christian Domínguez, cuestionando la forma en que se vienen manejando ciertas prioridades. Visiblemente afectada, pidió enfocar los esfuerzos en lo realmente importante: su hija.

“No gastes plata en cosas innecesarias… preocúpate por tu hija”, expresó con firmeza. La artista insistió en que la situación actual exige responsabilidad y compromiso, destacando que el rol de padre implica sacrificios constantes.

Además, la cantante apeló al vínculo biológico y emocional que une a Domínguez con la menor, subrayando que cualquier padre en una situación similar haría todo lo posible por garantizar el bienestar de su hijo.

“Porque Cata tiene tu sangre y cualquier padre que pasa esta situación… lo único que hace es lo imposible por su hijo, para que un día sea independiente, que un día te diga ‘papá’ sin que nosotros le digamos lo que tiene que repetir”, enfatizó la intérprete de ‘Dile la verdad’.

PUEDES VER: Christian Domínguez se molesta al enterarse en vivo que Pamela Franco reveló la condición de su hija: "Me parece innecesario"

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Pamela Franco asegura que solo se preocupa por el bienestar de su hija

Pamela Franco también aprovechó el espacio televisivo para reafirmar su postura como madre. En medio de lágrimas, aseguró que su principal objetivo es sacar adelante a su hija, incluso si eso implica tomar decisiones difíciles.

“Mi única prioridad es sacar adelante a mi hija y que sea independiente”, afirmó. La cantante dejó claro que está dispuesta a hacer todo lo necesario por el futuro de la menor, reforzando su compromiso con su crecimiento personal y emocional.

Asimismo, reflexionó sobre el proceso que viene atravesando, indicando que la experiencia ha sido compartida por muchos padres que enfrentan situaciones similares. “Lo libre que me siento ahora de haberlo dicho… es algo que no puedo explicarlo con palabras”, agregó, evidenciando el peso emocional del momento.

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