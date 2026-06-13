Exjefe del Comando Conjunto sí habló sobre defender el orden constitucional, pero video no guarda relación con las EG 2026: fue grabado en 2022

Esta verificación fue elaborada por Ricardo Colos en el marco del voluntariado Verificador Lab, un proyecto desarrollado en colaboración con LatamChequea.

En los días posteriores a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, se viralizó un video en el que Manuel Gómez de la Torre, quien fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas entre 2021 y 2023, afirma que la institución está "lista para actuar contra cualquier tipo de amenaza que quiera quebrar el orden constitucional".

La publicación es compartida junto a mensajes que presentan estas declaraciones como una respuesta al actual escenario político y electoral. Sin embargo, dicha interpretación es incorrecta, ya que el registro fue grabado en septiembre de 2022, casi cuatro años antes de las Elecciones Generales 2026.

Al cierre de esta verificación, la publicación con mayor alcance se encuentra en Facebook y acumula más de 510.000 reproducciones, 5.900 reacciones y ha sido compartida más de 7.600 veces.

Publicación con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Una búsqueda inversa del material permitió localizar el video original en una publicación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas difundida el 11 de septiembre de 2022. Según la institución, el entonces jefe del Comando Conjunto, general de Ejército Manuel Gómez de la Torre, participó en la entrega del Premio Especial "Día de las Fuerzas Armadas" en el Hipódromo de Monterrico.

Video original data del 2022. Foto: Facebook

Una búsqueda adicional permitió identificar una versión más extensa del registro en el canal de YouTube Monterrico TV HD - Carreras, publicada el 12 de septiembre de 2022 bajo el título "Mensaje del General Gómez de la Torre Jefe CC FF AA. en el Jockey Club del Perú". En dicho video se observa la intervención completa de Gómez de la Torre, incluidas las declaraciones que luego fueron extraídas y difundidas de forma aislada en redes sociales.

Video extenso de las declaraciones de Gómez de la Torre. Foto: YouTube

Cabe señalar que las declaraciones de Gómez de la Torre fueron pronunciadas casi cuatro años antes de las Elecciones Generales 2026. Sin embargo, el video circula otra vez en redes sociales tras la segunda vuelta presidencial, cuyos resultados han generado un intenso debate político y numerosas reacciones entre simpatizantes de ambas candidaturas.

Conclusión

En síntesis, un video viral en el que el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, se refiere a la defensa del orden constitucional no guarda relación con la actual coyuntura política ni con las elecciones de 2026. Una revisión del registro permitió comprobar que el material fue grabado en septiembre de 2022 durante una ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas en el Hipódromo de Monterrico.