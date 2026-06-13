Atacan bus de El Rápido con pasajeros a bordo y dejan mensaje extorsivo en Carabayllo

Atentado contra bus de El Rápido en Carabayllo | Composición LR / Difusión

Atentado contra bus de El Rápido en Carabayllo | Composición LR / Difusión

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Un bus de la empresa El Rápido fue atacado a balazos cuando circulaba con pasajeros a bordo en el distrito de Carabayllo, en la zona norte de Lima. El atentado se produjo alrededor de la 1.30 a. m. del sábado 13 de junio, según confirmó la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo con la denuncia presentada por el conductor, sujetos desconocidos a bordo de una camioneta interceptaron su unidad y le entregaron un manuscrito con contenido amenazante. Minutos después, realizaron varios disparos contra el bus.

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Mensaje amenazante

El hecho violento se produjo mientras el vehículo se trasladaba por las avenidas U y Túpac Amaru, en el sector de Trapiche. El chofer Demetrio Obdulio Torres Rondán, de 52 años, señaló a los efectivos que los delincuentes llegaron en una camioneta y le entregaron una nota extorsiva.

La nota extorsiva decía: “Comuníquense o el siguiente ejemplo es un chofer muerto”. El contenido está firmado por una organización criminal autodenominada Los Primos del Cono Norte e incluye un número telefónico.

Mensaje extorsivo

Policía investiga ataque

Tras dejar el mensaje, los extorsionadores dispararon hasta en tres ocasiones contra el vehículo de transporte público. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas. La Policía ya realiza las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables y determinar el móvil del atentado.

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