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Gia Rosalino, pareja de Aldo Miyashiro, revela cómo es la convivencia con los hijos del actor: "Vivimos con uno de ellos"

La actriz Gia Rosalino, casi 20 años más joven que Aldo Miyashiro, también confesó que tiene la ilusión de casarse y compartió detalles inéditos sobre su convivencia con los hijos del presentador.

Aldo Miyashiro y la actriz Gia Rosalino hicieron pública su relación en abril de 2024.
Aldo Miyashiro y la actriz Gia Rosalino hicieron pública su relación en abril de 2024. | Foto: composición LR/Willax/Instagram
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Gia Rosalino vive un momento de plenitud junto a Aldo Miyashiro. En una reciente entrevista, la actriz de 29 años habló abiertamente sobre su relación con el conductor de '¡Habla Chino!', vínculo que hicieron público a inicios de 2024.

Una de las confesiones que más llamó la atención fue la dinámica de convivencia con los hijos del presentador: actualmente comparten vivienda con uno de ellos y, según reveló, mantiene una relación cercana con todos, al punto de acompañarlos en viajes y reuniones de fin de semana, reflejo del fuerte lazo que Miyashiro conserva con sus herederos.

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Gia Rosalino revela que ella y Aldo Miyashiro viven con uno de los hijos del actor

Durante la charla, Rosalino profundizó en aspectos poco conocidos de su vida cotidiana junto a Miyashiro, con quien ya cohabita bajo un mismo techo. Más allá de confirmar la buena relación con los cuatro hijos del conductor, sorprendió al dar detalles sobre la convivencia: comparten departamento con uno de ellos, mientras que otra de las herederas reside apenas un piso más arriba. “(Nos llevamos) muy bien. Vivimos con uno de ellos. Arriba del departamento vive su hija mayor”, manifestó a Trome. Aunque evitó mencionar nombres, todo apunta a que se refería a Fernanda, fruto de la relación de Miyashiro con Érika Villalobos.

La recordada Ana Lucía de 'Al fondo hay sitio' también resaltó la cercanía que el presentador mantiene con sus hijos y cómo ella ha sido integrada en esa dinámica familiar. Con naturalidad, describió fines de semana llenos de actividades y viajes en conjunto, reflejo de la unión que caracteriza al clan Miyashiro y de la manera en que ella se ha insertado en ese entorno. “Viajamos juntos. Los fines de semana siempre hacemos algo. Aldo es muy unido con sus hijos y siempre me incluyen”, agregó la intérprete, quien también destaca en el entretenimiento como payasa y actualmente hace el papel de Claudia en 'Señora del destino'.

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¿Gia Rosalino quiere casarse con Aldo Miyashiro?

En la misma entrevista, Gia Rosalino reveló que sueña con llegar al altar algún día. Aunque prefirió no dar mayores precisiones, dejó claro que la idea del matrimonio la entusiasma, mientras que la maternidad no figura entre sus prioridades. “Me ilusiona casarme, pero no estoy segura de si quiero tener hijos”, se sinceró.

La actriz, casi dos décadas menor que Aldo Miyashiro, también abrió su corazón sobre un temor que tiene presente desde la infancia: la soledad. Con honestidad, describió ese sentimiento como su mayor miedo y recordó cómo lo experimentaba desde pequeña. “Quedarme sola. Soy una persona a la que le gusta mucho la compañía y la familia. Es un miedo que tengo desde niñita. Recuerdo que pensaba: ‘¿Qué pasa si no me recogen nunca más y me quedo en el colegio sola?’”, admitió.

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