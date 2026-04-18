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Laura Spoya tiene firme postura tras ser captada en abrazos con Sebastián Gálvez: "Mientras no llegue la persona indicada..."

La conductora Laura Spoya volvió a ser vinculada a Sebastián Gálvez, hijo del alcalde de Jesús María, tras ser captados juntos. En entrevista, dejó claro su requisito para oficializar una relación.

Laura Spoya se sinceró sobre su vínculo con Sebastián Gálvez en 'Amor y Fuego'.
Laura Spoya se sinceró sobre su vínculo con Sebastián Gálvez en 'Amor y Fuego'. | Foto: composición LR/Willax

Laura Spoya resta importancia a su vínculo con Sebastián Gálvez. Tras ser nuevamente captada en una situación con el hijo del alcalde de Jesús María, Alberto Gálvez Olivares, la conductora de ‘La Manada Galáctica’ fijó una postura firme sobre la relación que se le atribuye.

La exreina de belleza se pronunció ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ en una entrevista al paso, donde además reconoció su responsabilidad en el reciente accidente que protagonizó y manifestó su intención de recuperar credibilidad frente a la opinión pública.

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“Cuando llegue la persona indicada”: Laura Spoya minimiza vínculo con Sebastián Gálvez

La exreina de belleza dejó en claro que solo confirmará una relación cuando esté segura de la persona que la acompañe. “El día que oficialice a alguien va a ser una pareja con la cual vaya a querer estar durante muchísimo tiempo. Soy una persona separada. Creo que tengo la libertad y el derecho de poder rehacer mi vida en algún momento, espero poderla rehacer en algún momento, pero cuando llegue la persona indicada, creo yo”, declaró.

En esa línea, enfatizó que no se encuentra en esa situación, sugiriendo que Sebastián Gálvez no es quien busca. “Mientras no llegue la persona indicada, creo que no podría estar hablando de tener una relación como tal”, agregó. Consultada sobre por qué no mostró al joven en su reciente viaje, donde ambos fueron captados, Spoya defendió su privacidad: “Porque no, porque también es mi derecho de mantener ocultas ciertas cosas que no quiero mostrar”.

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Laura Spoya reafirma su soltería y descarta romance con Sebastián Gálvez

Laura Spoya insistió en que hoy no tiene pareja, pese a los rumores sobre Sebastián Gálvez y la sugerente publicación del joven en redes. “No estoy en una relación. El día que yo esté realmente en una relación y que quiera oficializar una relación va a ser porque es una persona que considero que va a acompañarme a lo largo del tiempo. A mí no me gusta tener relaciones esporádicas”, señaló.

La aún esposa del mexicano Brian Rullan aseguró que su prioridad es dejar atrás el impacto del accidente automovilístico que protagonizó en febrero de 2026, un hecho que no solo la llevó al quirófano, sino que también generó fuertes críticas. “Estoy más enfocada en recuperar mi imagen, recuperar mis marcas, que han sido una tras otra. Y tampoco voy a echar la culpa a la gente. Yo también he cometido errores, tengo que ser consecuente y al final tengo que asumir. La ca*** en varios momentos y está en mi cancha poderlos solucionar”, reconoció.

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