Reparto de 'Señora del destino' 2026: quién es quién en la versión peruana de la clásica novela brasileña

La expectativa crece en torno al estreno de 'Señora del destino', la adaptación peruana de la icónica telenovela brasileña de TV Globo que marcó época en la televisión internacional. América TV y Del Barrio Producciones, dirigida por Michelle Alexander, apuestan por una historia intensa, cargada de drama y emociones, que promete conquistar al público nacional con un elenco de primer nivel.

La trama gira en torno a la lucha de una madre por recuperar a su hija que le fue arrebatada de bebé, un relato que combina amor, traición y esperanza. Con Jimena Lindo y Magdyel Ugaz en los roles principales, la producción busca ofrecer una versión renovada que, sin perder la esencia del clásico, se conecte con la realidad y sensibilidad del público peruano.

Jimena Lindo, la fuerza de la protagonista en 'Señora del destino'

Jimena Lindo encarna a Mercedes, una mujer que enfrenta el robo de su hija y emprende una búsqueda que marcará su vida. Sobre este reto actoral, la intérprete de 49 años confesó: “Mercedes es una mujer que está conectada con la vida, con el disfrute, con los placeres de la vida, la sensualidad. Es una mujer con mucho poder, es una visionaria. Siempre está en la búsqueda de su hija menor”

Reconocida por su versatilidad en teatro, cine y televisión, Lindo ha participado en producciones como 'No se lo digas a nadie', 'El evangelio de la carne', 'Eres mi sangre' y 'Colorina', junto a Magdyel Ugaz. Su trayectoria la convierte en una de las actrices más respetadas del medio, y ahora asume el desafío de liderar una historia que promete dejar huella en la pantalla nacional.

Reparto completo de 'Señora del destino', la adaptación peruana de icónica telenovela brasileña. Foto: Del Barrio

Magdyel Ugaz, la villana de 'Señora del destino'

En el papel de Belén, Magdyel Ugaz se enfrenta a su primer rol antagónico en televisión. La actriz señaló: “Es alguien que necesita sostener una versión de los hechos y vive dentro de ella. Eso define su relación con los demás”. Su personaje es quien secuestra a la hija de Mercedes, detonando el conflicto central de la trama.

Magdyel, recordada por su icónico papel de Teresita en 'Al fondo hay sitio' y su estelar en 'Colorina', ha demostrado su capacidad para transitar entre la comedia y el drama. Con este nuevo desafío en América TV a sus 41 años, busca mostrar una faceta distinta y consolidarse como una actriz capaz de dar vida a personajes complejos y oscuros.

Jimena Lindo y Magdyel Ugaz, las estrellas principales de 'Señora del destino'. Foto: Del Barrio Producciones

Carlos Carlín, el regreso esperado

Carlos Carlín vuelve a las telenovelas tras 25 años de ausencia. En 'Señora del destino' interpreta a la pareja de Belén, un rol que marca su retorno a la ficción televisiva. “Las novelas brasileñas son muy poderosas. La voy a amar como no he amado a nadie. Feliz, agradecido y divertido”, comentó el actor y recordado intérprete de Tony en 'Pataclaun'.

Carlín es ampliamente reconocido por su trabajo en la conducción y en el teatro, además de su participación en programas de humor que marcaron época. Su regreso genera gran expectativa, pues se trata de un artista que ha sabido reinventarse y que ahora se reencuentra con la pantalla chica en un proyecto de gran envergadura.

Carlos Carlín vuelve a las pantallas con 'Señora del destino'. Foto: Del Barrio Producciones

El elenco completo de 'Señora del destino'

La producción de 'Señora del destino' reúne a un grupo diverso de actores que complementan la historia. Entre ellos destacan Óscar López Arias, Iván Chávez y Sebastián Monteghirfo, quienes se serán los amores de Mercedes en distintos momentos de la trama.

El reparto se completa con Jesús Neyra, Daniela Olaya, Ítalo Maldonado, Brigitte Jouanett, Stefano Salvini, Nathalia Vargas, Diego Villarán, Filippo Storino, Jano Baca, Rodrigo López Silva, Daniela Feijóo, Lelé Guillén y Valeria Ríos, quien asumirá el importante papel de la hija que Belén le roba a Mercedes. Todos ellos aportan frescura y talento a una novela que busca convertirse en uno de los grandes éxitos del año.