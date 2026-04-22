Luis ‘Cuto’ Guadalupe celebró sus 50 años rodeado de familiares y amigos, pero uno de los momentos más comentados fue el especial regalo que recibirá de su sobrino, Jefferson Farfán. El exfutbolista reveló que el popular ‘Foquita’ decidió obsequiarle una camioneta, un detalle que aún no llega, pero que ya genera gran expectativa en su entorno cercano.

“Estamos esperando que llegue, es un pedido especial, es una camioneta. Me dijo qué cosa quería, él sabe que a mí me gusta estar con la familia”, expresó emocionado el exjugador de Universitario de Deportes, quien no dudó en destacar el fuerte vínculo familiar que mantiene con el exseleccionado nacional, conocido por sus constantes gestos hacia sus seres queridos.

‘Cuto’ Guadalupe recibe una camioneta de regalo de Jefferson Farfán

Durante una entrevista con el programa ‘América hoy’, el creador de la frase ‘La fe es lo más lindo de la vida’ compartió detalles del lujoso obsequio que le hizo la ‘Foquita’ por su cumpleaños número 50. Según explicó, el propio futbolista le consultó qué deseaba como regalo, y él optó por una camioneta, pensando en la comodidad para compartir con su familia.

El exfutbolista se mostró agradecido por el gesto y resaltó que, más allá de lo material, valora el cariño que su sobrino demuestra constantemente. Asimismo, el hermano de Doña Charo aprovechó la ocasión para reflexionar sobre su vida al cumplir medio siglo. “Cincuenta años bien llevados, nadie te quita lo bailado… este Cuto Guadalupe es diferente, maduro”, comentó.

PUEDES VER: Xiomy Kanashiro sorprende al compartir momento familiar con los hijos de Melissa Klug y Jefferson Farfán

Guadalupe emocionado con una posible boda entre Farfán y Xiomy Kanashiro

Más allá de la celebración, otro tema que llamó la atención fue la relación sentimental de Jefferson Farfán con Xiomy Kanashiro. ‘Cuto’ Guadalupe no ocultó su entusiasmo al hablar sobre una posible boda entre ambos, revelando que incluso ya ha conversado con su sobrino sobre ese momento.

“Yo también le he dicho cuándo se viene la boda, me ha dicho que en cualquier momento… lo importante es que sean felices”, comentó entre risas. Incluso, dejó volar su imaginación al referirse a un posible compromiso. “Ya me imagino la roca… ya saben que mi sobrino es detallista”, añadió.