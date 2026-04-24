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Luciana Fuster sufre aparatoso accidente y teme posible fractura tras postular para ser ángel de Victoria's Secret: "No puedo creerlo"

La modelo peruana Luciana Fuster alarmó a sus seguidores tras revelar una posible fractura en el pie a solo días de haber postulado para ser un ángel de Victoria's Secret.

Luciana Fuster quiere brillar internacionalmente en el mundo de las pasarelas. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Luciana Fuster quiere brillar internacionalmente en el mundo de las pasarelas. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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La influencer y reina de belleza Luciana Fuster encendió las alertas en redes sociales luego de compartir un video en el que evidencia un fuerte dolor en uno de sus pies. La exintegrante de 'Esto es guerra' relató que sufrió un accidente doméstico que podría haberle provocado una fractura en el dedo meñique, situación que mantiene en observación mientras espera una evaluación médica.

Este episodio ocurre en paralelo a un momento clave en su carrera internacional, tras confirmar su participación en el casting global de Victoria's Secret, una de las plataformas más relevantes de la industria de la moda. La coincidencia entre ambos hechos ha generado gran atención entre sus seguidores, quienes siguen de cerca su estado de salud y evolución profesional.

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Luciana Fuster preocupada por duro accidente en su pie

A través de sus historias de Instagram, Luciana Fuster mostró signos evidentes de dolor y explicó que el incidente ocurrió de manera inesperada en su hogar. “Creo que me rompí el dedo del pie”, expresó, detallando que la lesión afecta al dedo meñique y que presenta síntomas visibles como inflamación y cambio de coloración.

La modelo sostuvo que su percepción no es solo una suposición. Según indicó, tiene antecedentes de lesiones similares que le permiten reconocer el tipo de dolor. “Ya me he roto el del otro pie cuando era más chiquita y también el dedo gordo cuando competía. Sé la sensación y se está poniendo morado igualito”, comentó, señalando que se siente “87% segura” de que se trataría de una fractura.

Mientras aguarda un diagnóstico profesional, la influencer permanece en reposo y evalúa la necesidad de utilizar algún tipo apoyo para poder movilizarse.

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Luciana Fuster emocionada tras participar en casting para Victoria's Secret

En contraste con el incidente, Luciana Fuster vive un momento de proyección internacional tras postular al casting global de Victoria's Secret, proceso que reúne a miles de aspirantes de distintas partes del mundo. La peruana, quien obtuvo el título del Miss Grand International 2023, logró destacar al aparecer en la publicidad oficial del evento.

Días antes, la modelo había generado expectativa al interactuar con el anuncio del casting en redes sociales. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando su imagen fue incluida entre las seleccionadas visibles para la campaña, lo que provocó una reacción inmediata de sus seguidores, quienes inundaron la publicación con mensajes de apoyo.

Posteriormente, compartió su emoción mediante un video: “Mandé mi postulación para ser un ángel de Victoria's Secret. ¿Se imaginan que eso se logre? Me enteré por ustedes, vi mi cara y no lo podía creer”, expresó. También reveló que envió una presentación sencilla, lo que hace aún más significativo su aparición en el proceso.

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