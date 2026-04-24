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Muere famosa reina de belleza tras caer de un edificio y su novio aparece sin vida poco después

La modelo, de 29 años, estaba lista para competir en el certamen Miss Cosmos 2026. Su pareja fue señalada como principal sospechoso de su fallecimiento.

La modelo también se desempeñaba como psicóloga y contaba con un gran número de seguidores en redes sociales. Foto: Composición LR/Instagram.
La modelo también se desempeñaba como psicóloga y contaba con un gran número de seguidores en redes sociales. Foto: Composición LR/Instagram.
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Una tragedia sacude el mundo de los certámenes de belleza. La modelo brasileña Ana Luiza Mateus, de apenas 29 años, y quien iba a participar en el Miss Cosmos Brasil 2026, murió el 21 de abril tras caer desde el piso 13 de un edificio ubicado en Barra de Tijuca, en Río de Janeiro.

Sin embargo, su novio, Endreo Cunha, también perdió la vida poco después. Este último había sido detenido por las autoridades, ya que fue señalado como principal sospechoso del presunto feminicidio de la reina de belleza.

Ana Luiza Mateus tenía 29 años. Foto: Instagram.

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Muere modelo Ana Luiza Mateus y, poco después, su novio

Según la cadena CNN Brasil, tanto Ana Luiza Mateus como su novio, Endreo Cunha, habrían estado discutiendo desde la noche anterior al trágico suceso. De acuerdo con las primeras versiones, la pareja de la modelo la habría empujado desde el piso 13 de un edificio, provocando su muerte de manera inmediata. Las autoridades hallaron el cuerpo en el área de servicio del inmueble.

Por su parte, el acusado de feminicidio fue encontrado sin vida en su celda, en circunstancias que aún son materia de investigación. La principal hipótesis de la policía es que se habría suicidado. Actualmente, el caso está siendo investigado por la División de Homicidios del Departamento de Policía.

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¿Quién fue Ana Luiza Mateus, reina de belleza brasileña?

Ana Luiza Mateus no solo se desempeñaba como reina de belleza, sino también como psicóloga. En sus redes sociales contaba con una gran comunidad de seguidores; en Instagram superaba los 40.000. Su última publicación data del 12 de febrero, cuando compartió una sesión de fotos.

Tras anunciarse su fallecimiento, la cuenta oficial del certamen Miss Cosmos Brasil emitió un comunicado en homenaje a la joven. “Recibimos esta noticia con tristeza y consternación. Nos solidarizamos con su familia y amigos. A la luz de los detalles que rodean este hecho, el caso exige una reflexión urgente sobre la violencia contra la mujer en Brasil”, dice una parte del oficio.

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