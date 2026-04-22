HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga     
Espectáculos

Protagonista del ampay con Tilsa Lozano rompe su silencio: confirma que está separado y aclara su relación con la exmodelo

Tras el ampay con Tilsa Lozano, el empresario aseguró que está separado y que incluso su esposa sabe que está saliendo con la exmodelo, luego de haber negado inicialmente una relación sentimental.

Hombre ampayado con Tilsa Lozano se rectifica tras negar relación con exmodelo. Foto: composición LR/ATV/Instagram
Hombre ampayado con Tilsa Lozano se rectifica tras negar relación con exmodelo. Foto: composición LR/ATV/Instagram

Luego del ampay que protagonizó con Tilsa Lozano, Andrés Muñoz Álvarez Calderón decidió romper su silencio y aclarar su situación sentimental. El arquitecto, quien inicialmente negó cualquier vínculo cercano con la exmodelo, ahora se rectificó y confirmó que sí mantiene una relación con ella, asegurando además que se encuentra separado de su esposa desde hace varios meses.

“Estamos saliendo, yo estoy separado hace varios meses al igual que ella y estamos en nuestro derecho de salir juntos si así lo queremos”, afirmó en declaraciones para el programa de YouTube 'Q' Bochinche'. Además, dejó en claro que su cercanía con la exvengadora no es reciente y que ambos atraviesan una etapa similar en sus vidas.

PUEDES VER: El fuerte mensaje que Tilsa Lozano compartió poco antes de ser negada por hombre con el que fue ampayada: "Merecemos que alguien..."

lr.pe

Hombre del ampay con Tilsa Lozano se rectifica y aclara que está saliendo con la exmodelo

El pódcast de Samuel Suárez y Ric La Torre logró contactar al empresario Andrés Muñoz, quien decidió aclarar las versiones que surgieron tras sus primeras declaraciones en 'Magaly TV, la firme'. Como se recuerda, el arquitecto fue captado besándose con Tilsa Lozano e incluso fue captado viajando con ella a Colombia.

En ese contexto, el nuevo galán de la conductora de televisión explicó por qué en un inicio negó el vínculo. “Sí, somos amigos de muchos años atrás y hoy en día salimos juntos. Cuando me escribieron, mi primera respuesta fue negar vínculos más cercanos porque no me gustan los chismosos”, sostuvo.

PUEDES VER: ¿Quién es el hombre que fue ampayado con Tilsa Lozano y por qué genera revuelo tras negar a la conductora?

lr.pe

Andrés Muñoz revela que su expareja conoce su relación con Tilsa Lozano

El empresario aclaró que, aunque el proceso de divorcio aún no se ha concretado, su matrimonio anterior ya terminó. “El divorcio es un trámite que demora, la separación es lo real. Mi expareja sabe que salgo con ella incluso, nos llevamos súper bien”, explicó, descartando cualquier tipo de conflicto en ese ámbito.

Además, el arquitecto tuvo palabras positivas hacia la exmodelo, destacando cualidades personales que valora en ella. “Su corazón… los seres humanos necesitamos estar rodeados de gente buena, y eso estamos haciendo”, expresó para el pódcast.

Notas relacionadas
¿Quién es el hombre que fue ampayado con Tilsa Lozano y por qué genera revuelo tras negar a la conductora?

¿Quién es el hombre que fue ampayado con Tilsa Lozano y por qué genera revuelo tras negar a la conductora?

LEER MÁS
El fuerte mensaje que Tilsa Lozano compartió poco antes de ser negada por hombre con el que fue ampayada: "Merecemos que alguien..."

El fuerte mensaje que Tilsa Lozano compartió poco antes de ser negada por hombre con el que fue ampayada: "Merecemos que alguien..."

LEER MÁS
Tilsa Lozano es ampayada besando a hombre casado, pero él la niega tras ser encarado por 'Magaly TV, la firme': "Somos amigos"

Tilsa Lozano es ampayada besando a hombre casado, pero él la niega tras ser encarado por 'Magaly TV, la firme': "Somos amigos"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Onelia Molina rompe en llanto tras presión para besarse con Kevin Díaz en 'Esto es guerra': "No quiero hacerlo"

Onelia Molina rompe en llanto tras presión para besarse con Kevin Díaz en 'Esto es guerra': "No quiero hacerlo"

LEER MÁS
Tilsa Lozano es ampayada besando a hombre casado, pero él la niega tras ser encarado por 'Magaly TV, la firme': "Somos amigos"

Tilsa Lozano es ampayada besando a hombre casado, pero él la niega tras ser encarado por 'Magaly TV, la firme': "Somos amigos"

LEER MÁS
Carlos Vílchez sufrió el robo de su vehículo en Pueblo Libre y acusan a las autoridades de no brindar ayuda inmediata

Carlos Vílchez sufrió el robo de su vehículo en Pueblo Libre y acusan a las autoridades de no brindar ayuda inmediata

LEER MÁS
Christian Domínguez se molesta al enterarse en vivo que Pamela Franco reveló la condición de su hija: "Me parece innecesario"

Christian Domínguez se molesta al enterarse en vivo que Pamela Franco reveló la condición de su hija: "Me parece innecesario"

LEER MÁS
El fuerte mensaje que Tilsa Lozano compartió poco antes de ser negada por hombre con el que fue ampayada: "Merecemos que alguien..."

El fuerte mensaje que Tilsa Lozano compartió poco antes de ser negada por hombre con el que fue ampayada: "Merecemos que alguien..."

LEER MÁS
Natalia Salas se sincera sobre su relación con su esposo Sergio Coloma tras enfrentar nuevamente el cáncer

Natalia Salas se sincera sobre su relación con su esposo Sergio Coloma tras enfrentar nuevamente el cáncer

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Es falso que lista oficial de las EG 2026 incluyera menores de edad como votantes: se trataba de adultos con DNI desactualizado

Embajador de EE.UU rompe su silencio: contrato de aviones F-16 está firmado y llegarán al Perú en 2030

Amadeo Javier Flores Carcagno es el nuevo ministro de Defensa tras despido de Carlos Díaz por compra de aviones

Espectáculos

Carlos Vílchez sufrió el robo de su vehículo en Pueblo Libre y acusan a las autoridades de no brindar ayuda inmediata

Christian Cueva comparte emotivo mensaje a Pamela Franco luego de que la cantante revelara un distanciamiento entre ambos: "Todo lo que quise"

Natalia Salas se sincera sobre su relación con su esposo Sergio Coloma tras enfrentar nuevamente el cáncer

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Embajador de EE.UU rompe su silencio: contrato de aviones F-16 está firmado y llegarán al Perú en 2030

Amadeo Javier Flores Carcagno es el nuevo ministro de Defensa tras despido de Carlos Díaz por compra de aviones

Crisis en el Gobierno por compra de cazas F-16 EN VIVO: MEF habría ejecutado compra de aviones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025