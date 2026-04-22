Protagonista del ampay con Tilsa Lozano rompe su silencio: confirma que está separado y aclara su relación con la exmodelo
Tras el ampay con Tilsa Lozano, el empresario aseguró que está separado y que incluso su esposa sabe que está saliendo con la exmodelo, luego de haber negado inicialmente una relación sentimental.
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Luego del ampay que protagonizó con Tilsa Lozano, Andrés Muñoz Álvarez Calderón decidió romper su silencio y aclarar su situación sentimental. El arquitecto, quien inicialmente negó cualquier vínculo cercano con la exmodelo, ahora se rectificó y confirmó que sí mantiene una relación con ella, asegurando además que se encuentra separado de su esposa desde hace varios meses.
“Estamos saliendo, yo estoy separado hace varios meses al igual que ella y estamos en nuestro derecho de salir juntos si así lo queremos”, afirmó en declaraciones para el programa de YouTube 'Q' Bochinche'. Además, dejó en claro que su cercanía con la exvengadora no es reciente y que ambos atraviesan una etapa similar en sus vidas.
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Hombre del ampay con Tilsa Lozano se rectifica y aclara que está saliendo con la exmodelo
El pódcast de Samuel Suárez y Ric La Torre logró contactar al empresario Andrés Muñoz, quien decidió aclarar las versiones que surgieron tras sus primeras declaraciones en 'Magaly TV, la firme'. Como se recuerda, el arquitecto fue captado besándose con Tilsa Lozano e incluso fue captado viajando con ella a Colombia.
En ese contexto, el nuevo galán de la conductora de televisión explicó por qué en un inicio negó el vínculo. “Sí, somos amigos de muchos años atrás y hoy en día salimos juntos. Cuando me escribieron, mi primera respuesta fue negar vínculos más cercanos porque no me gustan los chismosos”, sostuvo.
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Andrés Muñoz revela que su expareja conoce su relación con Tilsa Lozano
El empresario aclaró que, aunque el proceso de divorcio aún no se ha concretado, su matrimonio anterior ya terminó. “El divorcio es un trámite que demora, la separación es lo real. Mi expareja sabe que salgo con ella incluso, nos llevamos súper bien”, explicó, descartando cualquier tipo de conflicto en ese ámbito.
Además, el arquitecto tuvo palabras positivas hacia la exmodelo, destacando cualidades personales que valora en ella. “Su corazón… los seres humanos necesitamos estar rodeados de gente buena, y eso estamos haciendo”, expresó para el pódcast.