Carlos Pareja es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores tras renuncia de Hugo de Zela
Pareja es diplomático de carrera y ha sido embajador del Perú en países como Chile, Estados Unidos, España y Suiza. El nuevo canciller reemplaza a De Zela, quien renunció tras la polémica en torno a la compra de aviones F-16.
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El diplomático Carlos Pareja juramentó como nuevo ministro de Relaciones Exteriores ante el presidente José María Balcázar. Su designación como canciller se produce luego de que Hugo de Zela —quien ocupaba el cargo hasta hace pocos días— presentara su renuncia debido a la polémica en torno a la compra de aviones F-16 Block 70.
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