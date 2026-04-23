Erick Elera rompe su silencio tras ampay que lo vinculó con presunta infidelidad a Allison Pastor: “Solo me río”

Erick Elera y Allison Pastor protagonizan una de las relaciones más sólidas de la farándula local. Foto: Composición LR/Instagram.

Erick Elera y Allison Pastor protagonizan una de las relaciones más sólidas de la farándula local. Foto: Composición LR/Instagram.

Erick Elera habló por primera vez sobre los rumores que lo señalaban como el protagonista del ampay de infidelidad a su esposa, Allison Pastor, que promocionó días atrás Magaly Medina. Sin embargo, al final se supo que se trataba del futbolista Reimond Manco.

El popular ‘Joel Gonzales’ de la serie 'Al fondo hay sitio' tomó el hecho con humor y le restó importancia a lo que se ventiló en redes sociales. “Siempre hacen lo mismo, empiezan a juzgar y mal informan; hay gente que se queda con esa idea. Yo solo me río”, señaló el actor de 42 años a Trome.

Erick Elera revela qué opina Allison Pastor sobre los rumores que lo vincularon a ampay

Erick Elera, quien lleva 10 años de relación con su esposa Allison Pastor, contó que la reacción de la integrante de 'Esto es guerra' fue no darle importancia al enterarse de los rumores que lo vinculaban a un ampay con otra mujer.

“Al final la gente comenta; no solo me mencionan a mí, mencionan a todo el mundo, pero ya fue”, expresó el actor, mostrándose muy tranquilo al medio de comunicación en mención.

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¿Cómo nació el amor entre Erick Elera y Allison Pastor?

Erick Elera y Allison Pastor comenzaron su relación en noviembre de 2016, luego de que la modelo lo ignorara durante dos años. En una entrevista, ella contó que el actor le insistía para salir, pero lo dejaba en visto. Ambos se conocieron durante las grabaciones de 'Al fondo hay sitio', donde él tenía un papel protagónico y Pastor participaba como bailarina.

El 31 de agosto de 2019 contrajeron matrimonio, consolidándose hasta hoy como una de las relaciones más sólidas del espectáculo local. Fruto de su amor cuentan con un hijo.