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Querida exreina de belleza habría sido asesinada por su suegra y esposo de víctima la confronta: "¿Qué hiciste, mamá?"

“¿Qué hiciste, mamá?”, fue el reclamo que le hizo el esposo de la exmodelo de 27 años a su madre tras escuchar los disparos dentro de su propia casa.

La muerte de Carolina Flores sacudió a toda Latinoamérica. Foto: Composición LR/Instagram.
La muerte de Carolina Flores sacudió a toda Latinoamérica. Foto: Composición LR/Instagram.

Las pasarelas se vistieron de luto tras anunciarse la muerte de Carolina Flores, exreina de belleza mexicana de 27 años que representó al estado de Baja California en el Miss Teen Universe. La exmodelo habría sido asesinada por su propia suegra en su casa ubicada en la colonia de Polanco (Ciudad de México), donde también se encontraba el esposo de la víctima junto a su bebé.

Actualmente, los hechos están en investigación. Sin embargo, recientemente se difundió un video en el que se escuchan disparos, presuntamente realizados por la suegra de la víctima con un arma de fuego. La mujer, identificada como Erika María, se encuentra no habida. La trágica noticia ha sacudido a todo México y gran parte de Latinoamérica.

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Carolina Flores es asesinada a tiros por su suegra en México

En México, el suceso ocurrido el 15 de abril ha sido cubierto de manera exhaustiva por la prensa local. Según un video grabado por una de las cámaras de la vivienda, se observa el momento del ataque, mientras Alejandro, esposo de Carolina Flores, se encontraba en otra habitación cuidando al bebé que tienen en común.

En las imágenes se escuchan aproximadamente cinco disparos, presuntamente realizados con un arma de 9 mm. De inmediato, Alejandro acude al lugar de los hechos con el recién nacido en brazos y encara a su madre. “¿Qué hiciste, mamá?”, a lo que ella le responde: “Nada, me hizo enojar. Tú eres mi familia y ella no”, decía mientras se retiraba de la habitación.

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Esposo y suegra son investigados por las autoridades tras muerte de Carolina Flores

Según la prensa mexicana, Alejandro, esposo de Carolina Flores, tardó un día en denunciar el asesinato de la madre de su hijo, señalando como presunta responsable a su progenitora. Por esa razón, las autoridades lo consideran sospechoso y viene siendo investigado.

Por otra parte, la familia de la exreina de belleza ha convocado una marcha pacífica para este sábado 25 de abril, en la que exigirán justicia para la joven y que se esclarezcan los hechos ocurridos en la colonia de Polanco.

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