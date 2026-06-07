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Querido actor de 'Yo soy Betty, la fea' se quiebra al revelar que fue víctima de abuso infantil

Uno de los actores más emblemáticos de 'Yo soy Betty, la fea' decidió contar su historia y alzar la voz contra el abuso infantil. Sus compañeros de la icónica telenovela no tardaron en mostrarle su apoyo.

Actor de 'Yo soy Betty, la fea' compartió su historia en un evento en Colombia.
Actor de 'Yo soy Betty, la fea' compartió su historia en un evento en Colombia. | Foto: composición LR/Facebook/RCN Televisión
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Julio César Herrera, reconocido por interpretar al carismático mensajero Fredy Stewart Contreras en la exitosa telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, conmovió al público al compartir un testimonio personal durante un evento en su natal Colombia. El actor de 56 años, que también ha participado en producciones como ‘¡Por mis hijos lo que sea!’ y ‘Eco Moda’, decidió hablar de una experiencia que marcó su vida y que hasta ahora había mantenido en silencio.

La revelación se produjo en el marco de una jornada organizada por la Fundación Lucerito y la firma Cifras y Conceptos, cuyo objetivo es visibilizar la violencia que sufren miles de niños y adolescentes en el país sudamericano. Fue allí donde Herrera, con evidente carga emocional, decidió contar su historia y sumarse al llamado colectivo contra el abuso infantil.

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Julio César Herrera, actor de ‘Yo soy Betty, la fea’, revela que sufrió abuso sexual

“Yo me llamo Julio César Herrera, claramente también fui abusado en mi niñez, en mi adolescencia; y, pues, si esto es un grito anual, quiero que griten conmigo, porque creo que muchos estamos sintiendo ahí en las mesas, en nuestros corazones, cada una de estas cifras, y, si ustedes me acompañan, se los agradecería”, expresó el actor con la voz entrecortada.

En medio de su intervención, Herrera también alzó la voz contra las cifras que reflejan la magnitud del problema en Colombia. “Son más de 550.000 casos de violencia en niños, niñas y adolescentes. ¡Noooo! Son más de 302.000 casos de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. ¡Noooooo! Y solamente se han ejecutado 74 casos. ¡Nooooo!”, gritó con fuerza, citando los datos del informe ‘Protégeme Colombia: Un Grito Anual 2026’.

El público respondió al clamor del recordado Freddy Contreras y no tardó en mostrarle su respaldo. Más adelante, sus compañeros de la icónica telenovela colombiana también se sumaron al apoyo: Jorge Enrique Abello, quien dio vida a Armando Mendoza, y Lorna Cepeda, la inolvidable Patricia Fernández, utilizaron sus redes sociales para acompañar a Herrera, quien puso su voz al servicio de una causa urgente y necesaria. “Julito, te quiero mucho”, escribió Abello, mientras que Cepeda compartió un mensaje cargado de afecto: “Te adoro, amore”.

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