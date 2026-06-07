Fernando Llanos intentó defenderse de las acusaciones, pero solo logró enfurecer más a los pasajeros del tren. | Foto: composición LR/TikTok

Fernando Llanos intentó defenderse de las acusaciones, pero solo logró enfurecer más a los pasajeros del tren. | Foto: composición LR/TikTok

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Fernando Llanos protagonizó un incidente inesperado en plena segunda vuelta de las Elecciones 2026. El periodista y creador de contenido decidió transmitir en vivo desde un viaje en tren para compartir impresiones de la jornada electoral, sin anticipar la reacción que provocaría entre los pasajeros que lo acompañaban.

La tensión estalló cuando varios ciudadanos lo increparon, acusándolo de intentar influir en los votos de sus seguidores a favor de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú.

Fernando Llanos es increpado en plena segunda vuelta electoral

Los reclamos se intensificaron cuando simpatizantes de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, comenzaron a reclamarle directamente. Fernando Llanos intentó defenderse y dar explicaciones, pero sus argumentos no lograron apaciguar el malestar de quienes lo enfrentaban en el tren. “Venimos del desayuno de Keiko Fujimori y estamos yendo a la votación de Roberto Sánchez”, aseguró, intentando demostrar que no buscaba favorecer a ningún candidato en particular, sino simplemente informar.

En medio de la discusión, el comunicador llegó a confrontar a una mujer, acusándola de emitir mensajes políticos. Sin embargo, los simpatizantes de la candidata presidencial no se conformaron con sus palabras y la ciudadana comenzó a gritar el nombre de la hija del expresidente Alberto Fujimori, lo que encendió aún más la tensión.

Más adelante, Llanos enfocó su cámara hacia un hombre al que señaló como responsable de incitar la situación. El ciudadano respondió sin titubeos, revelando su identidad y asegurando que no tenía miedo del periodista. La transmisión continuó entre abucheos y gritos, mientras el comunicador optaba por afrontar la escena con calma, pero sin ceder terreno.

En los comentarios del en vivo se reflejaba la polarización del momento: algunos usuarios defendían el rol informativo de Llanos, mientras otros aprovechaban la plataforma para manifestar apoyo abierto a sus candidatos en la segunda vuelta electoral del domingo 7 de junio.