Jefe de la ONPE pide esperar el 100% de resultados: "Tener el cierre de una fiesta democrática como el Perú se lo merece"

Jefe de la ONPE pide esperar el 100% de resultados del conteo electoral tras el conteo rápido | Foto: ONPE

Jefe de la ONPE pide esperar el 100% de resultados del conteo electoral tras el conteo rápido | Foto: ONPE

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Bernardo Pachas Serrano, actual jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), presentó durante una conferencia de prensa el avance del conteo de la segunda vuelta electoral realizada el 7 de junio. Con el 51,152 % de las actas procesadas, los resultados ubican a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con el 52,716 % de los votos, y a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con el 47,284 %. Ante este escenario, hizo un llamado a la ciudadanía a esperar los resultados oficiales al 100 % antes de sacar conclusiones definitivas.

“Invito a la ciudadanía y a los partidos a esperar con calma el 100 % de los resultados y, así, tener el cierre de una fiesta democrática como el Perú se lo merece", señaló el máximo representante de la institución.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LOS CIERRES DE CAMPAÑA Y RESPALDO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Además, Pachas informó que hasta ese momento se habían contabilizado 47.452 actas, mientras que 44.512 permanecían pendientes de procesamiento. Asimismo, precisó que 802 actas fueron derivadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su evaluación.